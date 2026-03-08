Що не можна робити 8 березня, щоб забути про всі негаразди

Заборон в цей день варто дотримуватися

Цієї неділі, 8 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Теофілакта, сповідника, єпископа Нікодимійського. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 20 березня.

Преподобний Теофілакт був єпископом міста Нікодимії (Нікомідії) у Візантійській імперії. Його вважають одним із церковних діячів, які твердо відстоювали християнську віру в непрості часи церковних суперечок.

Святий уславився благочестивим життям, милосердям до людей і відданістю служінню Богові. Він допомагав бідним, підтримував християн та проповідував віру. За свою тверду позицію у питаннях віри Теофілакт зазнав переслідувань і страждань, через що його називають сповідником — так у християнській традиції називають тих, хто постраждав за віру, але не зрікся її.

Традиції та прикмети 8 березня

У день пам’яті святого віряни зазвичай відвідують храм або моляться вдома, просячи зміцнення у вірі, терпіння та духовної підтримки. Оскільки дата припадає на період Великого посту, багато християн намагаються провести її спокійно.

прилетіли жайворонки — весна буде теплою;

— весна буде теплою; туман уранці — можливі заморозки;

швидкий рух хмар по небу обіцяє гарну погоду ;

; верба вже розпустилася — весна буде ранньою і теплою.

Дерево верба. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 8 березня

сваритися і лаятися — злі слова можуть повернутися до людини неприємностями ;

; заздрити та ображати інших такі вчинки вважаються гріхом, особливо у період посту;

починати важливі нові справи — починання цього дня можуть бути невдалими;

садити вербу — посаджене цього дня дерево може принести негаразди.

