Москва купатиметься в грошах через США: скільки Росія заробить на продажі нафти Індії

Цим рішенням США дали дозвіл Індії поповнювати бюджет Росії на війну проти України

Офіційний дозвіл США на закупівлю Індією російської нафти збільшить прибутки РФ на мільярди доларів. Більше того, це рішення ставить під загрозу всю санкційну політику, що напрацьовувалась від початку російської агресії проти України.

Наразі немає впевненості, що російські енергоресурси знову опиняться в списках заборонених і агресор залишиться без надприбутків. Про це "Телеграфу" розповіли українські експерти.

Прибутки РФ різко зростуть

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зазначив, що це рішення вже не просто вийняток для Індії. Це підготовка до змін санкційної політики щодо Росії та легалізація отримання нею нафтових прибутків.

"Міністр фінансів Сполучених Штатів явно лукавить. Якщо ми беремо нижню планку ціни барреля нафти — 81 долар, то 20 мільйонів барелів дають вже 1,4 мільярда доларів. А суттєва частина від 4 мільярдів доларів, які Росія направляє на фінансування війни проти України," — зазначив Кулик.

Віталій Кулик

За його словами, рішення продиктоване не симпатією до Москви, а острахом США втратити зв'язки та порозуміння з Делі. Індія отримує близько 40% нафти через Ормузьку протоку, а після загострення на Близькому Сході ця артерія фактично заблокована.

"Альтернативи в Індії немає — і США вирішили не тиснути на партнера в критичний момент. Тут мова йде про геополітику в частині підтримки взаємодії, ніж підігрування Росії. Хоча, я думаю, що США прекрасно розуміють, що ці гроші підуть на фінансування війни. Але іншого варіанта, щоб не втратити Індію, в них немає. Вашингтон перетворюється на офіс простих рішень. І це рішення саме з таких", — наголосив експерт.

Ормузька протока

Росія зможе не просто заробити, а подвоїти прибутки

Економічний експерт Олег Саркіц в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зазначив, що Росія може експортувати до 6 мільйонів барелів на день. В реальних обсягах у 2025 році в Китай та Індію з РФ постачалось близько 3 мільйонів барелів нафти щодня.

"Дефіцит близькосхідної нафти дозволяє фактично подвоїти ці обсяги. Кожні додаткові 10 доларів на барелі — це додаткові 60 мільйонів доларів доходів на день. Таким чином, Росія додатково зароблятиме до 200 мільйонів доларів на день", — зазначив Саркіц.

Окремо він наголосив, що Росія експортувала до Індії близько мільйона барелів на добу ще тиждень тому. Тепер ці обсяги різко зростуть.

"А якщо криза на Близькому Сході затягнеться, Індія може просто не захотіти вкотре переорієнтовуватись на інших постачальників після її завершення. Однозначно, 30-денний дозвіл є фактичним послабленням санкцій. Окрім заробітку на торгівлі, Росія отримує можливість закріпитися на індійському нафтовому ринку," — підкреслив есперт.

Олег Саркіц

