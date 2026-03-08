Частина областей залишається з графіками. Де відключатимуть світло 8 березня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах відключень світла. Тож у неділю, 8 березня, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Черкаська область
Чернігівська область
Дніпропетровська область
Раніше "Телеграф" писав, що міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, чому ситуація зі світлом суттєво покращилась.