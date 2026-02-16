До 50% знижки на солодощі в "АТБ": на яких популярних брендах можна зекономити понад 160 грн

Можна купити 8 різних продуктів

У мережі супермаркетів "АТБ" триває приємна акція на солодощі. На популярні шоколадні вироби діють знижки до 50%.

На яких популярних брендах можна значно зекономити, написав "Телеграф". Серед них є Milka та Roshen.

Що можна купити на 50% дешевше

Серед найвигідніших пропозицій — Milka: молочний шоколад із начинкою зі смаком карамелі, арахісу та повітряного рису, шоколад з ванільною начинкою та печивом Oreo, а також Nussin із горіховою пастою та подрібненим фундуком — усі по 129,90 гривень замість 260,50 гривень. Можна заощадити 130,6 гривні.

Не менш цікаві пропозиції на цукерки Roshen: 176 г "Київ Вечірній" та 194 г Chocolateria зі смаком шоколаду та праліне — знижка 45%. Ціна лише 195,90 гривень замість 360,90 гривень. Економія в 165 гривень.

Для любителів невеликих солодких перекусів діє 35% на Nesquik молочний з начинкою за 48,90 гривень замість 75,50 гривень, а також на два види Kitkat — 63,90 гривень замість 98,50 гривень.

Знижки в межах 35-50% діятимуть до 17 лютого.

Знижки на солодощі в "АТБ". Фото: скріншот з магазину

