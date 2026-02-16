Рус

Дружить з Поляковою і Гордоном: що відомо про Чичваркіна, якого засудили в РФ за підтримку України

Галина Струс
Євген Чечваркін підтримує Україну з 2014 року
Євген Чечваркін підтримує Україну з 2014 року. Фото Колаж "Телеграф"

Бізнесмен часто бував у Києві та підтримує Україну

Євген Чичваркін — відомий російський підприємець та громадський діяч, який з 2008 року живе у Великій Британії. Днями стало відомо, що його заочно засудили в Москві за розповсюдження фейків про збройні сили Росії. Сам бізнесмен, живучи за кордоном, підтримує Україну та дружить із відомими українськими особистостями.

Що варто знати:

  • Чичваркін живе в Лондоні, володіє елітним винним магазином та мішленівським рестораном
  • Бізнесмен відкрито підтримує Україну, засуджує війну та закуповує медикаменти для госпіталів
  • Євген дружить із відомими українцями, включаючи Олю Полякову та Дмитра Гордона

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Чичваркіна, чим він займається і як підтримує Україну.

Євген Чичваркін
Євген Чичваркін. Фото: Гордон

Євген Чичваркін — що про нього відомо?

Євген Чичваркін народився у Санкт-Петербурзі 10 вересня 1974 року, зараз йому 51 рік. З 2008 року він живе і будує кар’єру в Лондоні. Відомо, що там він відкрив один з найвідоміших винних магазинів у світі, також має ресторан Hide, відзначений зіркою Мішлен, який він відкрив разом зі своєю партнеркою Тетяною Фокіною.

Євген Чичваркін у молодості
Євген Чичваркін у молодості. Фото: Getty Images

Чичваркін не лише успішний бізнесмен, він також займається громадською діяльністю. Зокрема, Євген активно веде свій YouTube-канал та соціальні мережі, де коментує політичні події, дотримуючись лібертаріанських поглядів.

Що відомо про особисте життя Чичваркіна?

Перший шлюб Євгена був із Антоніною Хмелевською, у них є вже дорослі діти — син Ярослав та дочка Марта. Пара офіційно розлучилася у 2016 році.

Однак у 2010 році Чичваркін почав стосунки з Тетяною Фокіною. Вони досі не розписані, але живуть цивільним шлюбом і разом займаються бізнесом. У пари також є двоє спільних дітей — донька Аліса (2015 р.н.) та син Лев (народився у червні 2023 року).

Євген Чичваркін та Тетяна Фокіна
Євген Чичваркін та Тетяна Фокіна. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Чичваркін та його підтримка України

Євген Чичваркін послідовно підтримує Україну ще з 2014 року. Як писало видання "Дім", бізнесмен різко засудив повномасштабне російське вторгнення у 2022 році, називаючи його катастрофою та "національною ідеєю" нинішнього режиму РФ, яка веде країну в глухий кут.

Євген Чичваркін
Євген Чичваркін. Фото: https://www.facebook.com/profile

У своїх заявах в інтерв’ю та соцмережах Чичваркін не раз говорив, що Росія має зазнати поразки, щоб відбулися реальні зміни. Як виявилось, Євген підтримує Україну не лише на словах, а й на ділі. Він займається благодійністю та організовує збори коштів на гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти, для українських шпиталів.

Крім того, Євген Чичваркін має багато друзів в Україні і він не раз бував у Києві. Зокрема, відомо про його дружбу зі співачкою Ольгою Поляковою, з якою вони разом не раз проводили час на відпочинку та у подорожах.

Євген Євген Чичваркін та Оля Полякова
Євген Чичваркін та Оля Полякова. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Також Чичваркін підтримує дружні стосунки з українським журналістом Дмитром Гордоном. Бізнесмен не раз ставав героєм інтерв’ю та підтримував благодійні ініціативи Гордона. У ЗМІ згадується також дружба Чичваркіна з Володимиром Кличком та Михайлом Саакашвілі.

Євген Чичваркін та Дмитро Гордон
Євген Чичваркін та Дмитро Гордон. Фото: Гордон
Євген Чичваркін фото
Євген Чичваркін. Фото: https://www.facebook.com/profile

