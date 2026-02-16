Дружить з Поляковою і Гордоном: що відомо про Чичваркіна, якого засудили в РФ за підтримку України

Бізнесмен часто бував у Києві та підтримує Україну

Євген Чичваркін — відомий російський підприємець та громадський діяч, який з 2008 року живе у Великій Британії. Днями стало відомо, що його заочно засудили в Москві за розповсюдження фейків про збройні сили Росії. Сам бізнесмен, живучи за кордоном, підтримує Україну та дружить із відомими українськими особистостями.

Що варто знати:

Чичваркін живе в Лондоні, володіє елітним винним магазином та мішленівським рестораном

Бізнесмен відкрито підтримує Україну, засуджує війну та закуповує медикаменти для госпіталів

Євген дружить із відомими українцями, включаючи Олю Полякову та Дмитра Гордона

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Чичваркіна, чим він займається і як підтримує Україну.

Євген Чичваркін. Фото: Гордон

Євген Чичваркін — що про нього відомо?

Євген Чичваркін народився у Санкт-Петербурзі 10 вересня 1974 року, зараз йому 51 рік. З 2008 року він живе і будує кар’єру в Лондоні. Відомо, що там він відкрив один з найвідоміших винних магазинів у світі, також має ресторан Hide, відзначений зіркою Мішлен, який він відкрив разом зі своєю партнеркою Тетяною Фокіною.

Євген Чичваркін у молодості. Фото: Getty Images

Чичваркін не лише успішний бізнесмен, він також займається громадською діяльністю. Зокрема, Євген активно веде свій YouTube-канал та соціальні мережі, де коментує політичні події, дотримуючись лібертаріанських поглядів.

Що відомо про особисте життя Чичваркіна?

Перший шлюб Євгена був із Антоніною Хмелевською, у них є вже дорослі діти — син Ярослав та дочка Марта. Пара офіційно розлучилася у 2016 році.

Однак у 2010 році Чичваркін почав стосунки з Тетяною Фокіною. Вони досі не розписані, але живуть цивільним шлюбом і разом займаються бізнесом. У пари також є двоє спільних дітей — донька Аліса (2015 р.н.) та син Лев (народився у червні 2023 року).

Євген Чичваркін та Тетяна Фокіна. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Чичваркін та його підтримка України

Євген Чичваркін послідовно підтримує Україну ще з 2014 року. Як писало видання "Дім", бізнесмен різко засудив повномасштабне російське вторгнення у 2022 році, називаючи його катастрофою та "національною ідеєю" нинішнього режиму РФ, яка веде країну в глухий кут.

Євген Чичваркін. Фото: https://www.facebook.com/profile

У своїх заявах в інтерв’ю та соцмережах Чичваркін не раз говорив, що Росія має зазнати поразки, щоб відбулися реальні зміни. Як виявилось, Євген підтримує Україну не лише на словах, а й на ділі. Він займається благодійністю та організовує збори коштів на гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти, для українських шпиталів.

Крім того, Євген Чичваркін має багато друзів в Україні і він не раз бував у Києві. Зокрема, відомо про його дружбу зі співачкою Ольгою Поляковою, з якою вони разом не раз проводили час на відпочинку та у подорожах.

Євген Чичваркін та Оля Полякова. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Також Чичваркін підтримує дружні стосунки з українським журналістом Дмитром Гордоном. Бізнесмен не раз ставав героєм інтерв’ю та підтримував благодійні ініціативи Гордона. У ЗМІ згадується також дружба Чичваркіна з Володимиром Кличком та Михайлом Саакашвілі.

Євген Чичваркін та Дмитро Гордон. Фото: Гордон

Євген Чичваркін. Фото: https://www.facebook.com/profile

