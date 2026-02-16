Ця загадкова вежа стоїть у Києві посеред Дніпра: навіщо вона потрібна і як її знайти (фото)

Дивна бетонна споруда

У Києві посеред Дніпра, недалеко від Південного мосту і Осокорків, розташований незвичайний об'єкт — кругла залізобетонна вежа, що виступає з води на кілька метрів. Її справжнє призначення відоме лише одиницям, тому споруду часто помилково називають вогневою точкою часів Другої світової війни, входом у сталінські тунелі або старовинним фортом. Однак усі ці теорії є хибними, оскільки насправді посеред річки стоїть девіаційна вежа, призначена для налаштування навігаційних приладів.

Історія будівництва девіаційної вежі у Києві

Девіаційна вежа — це спеціальний об'єкт, за допомогою якого екіпажі суден звіряють свої компаси. Ця споруда з'явилася на Дніпрі у 1983 році та спочатку була зведена на місці, де зараз проходить Південний міст.

Під час будівництва мосту вежу довелося перенести трохи південніше вниз за течією річки. Тільки процедура перенесення цієї конструкції коштувала два мільйони радянських рублів, що на той час було величезною сумою та підтверджувало державну важливість об'єкта.

Девіаційна вежа в столиці

Вежа має циліндричну форму, на її стінах закріплені металеві троси та сходи, а верхівку вінчає технічна конструкція з металу. Основна частина споруди виконана з монолітного бетону, що є критично важливим для точності її роботи та мінімізації магнітних завад.

Навіщо потрібна девіаційна вежа

Девіаційна вежа, яку також називають палом, слугує місцем для професійного налаштування корабельних компасів. Кожне судно зобов'язане щорічно усувати похибки в роботі свого магнітного компаса, адже Київ розташований на стику двох великих водосховищ, де будь-яка навігаційна помилка може призвести до трагічних наслідків.

Для чого ж потрібна деавіаційна вежа в водах Дніпра

Навіть кораблі, оснащені найсучаснішою електронікою, повинні проходити цю процедуру, оскільки техніка може вийти з ладу, а класичний магнітний компас залишається найнадійнішим дублюючим приладом. Через низку фізичних причин компаси з часом збиваються, тому їх необхідно періодично налаштовувати, усуваючи магнітну девіацію.

Призначення девіаційної вежі

Згідно з чинним регламентом, кожен корабель має раз на рік пройти перевірку на девіаційній вежі та отримати відповідну довідку, яка дає законне право на експлуатацію судна.

Як відбувається налаштування компаса судна біля девіаційної вежі

Процес налаштування виглядає так: за допомогою спеціального обладнання фахівець-девіатор порівнює поточні показання суднового компаса з точними координатами вежі та коригує прилад у разі виявлення відхилень.

Після завершення робіт девіатор виписує офіційну довідку та завіряє її печаткою, без якої кораблю суворо заборонено виходити у плавання.

Головне призначення девіаційної вежі

На сьогодні в Києві працює лише один такий спеціаліст, а в усій Україні професійних девіаторів залишилося не більше десяти осіб.

Де знаходиться девіаційна вежа у Києві

Як знайти девіаційну вежу в Києві

Об’єкт розташований безпосередньо посеред Дніпра між житловим масивом Осокорки та Жуковим островом. Побачити вежу можна з берега, орієнтуючись на вулицю Набережно-Корчуватську, 90 на правому березі або на вулицю Садову, 86 на лівому березі.

Карта, де знаходиться девіаційна вежа

Також до споруди можна підпливти на приватному човні, щоб роздивитися її конструкцію зблизька.

