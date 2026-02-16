Називав Путіна психопатом: чим був відомий психіатр Глузман, який помер (фото)

Психіатр відбував покарання в одній камері із Василем Стусом у радянському концтаборі

Сьогодні, 16 лютого 2026 року, пішов із життя президент Асоціації психіатрів України — Семен Глузман. Йому було 79 років. Він не лише був видатним лікарем-психіатром, але й політв'язнем, дисидентом і символом боротьби проти системи.

Що варто знати

На 80-му році життя помер видатний український психіатр, колишній дисидент та засновник Асоціації психіатрів України Семен Глузман

Він увійшов в історію як сміливий лікар, який викрив використання радянської психіатрії як інструменту політичних репресій проти тих, хто йшов проти системи

Він 10 років провів у в'язницях і таборах, але не припинив свою діяльність після виходу

Семен Фішельович Глузман народився у Києві у 1946 році і присвятив життя психіатрії та захисту прав людини. Він був колишнім політв'язнем-дисидентом, саме тому, що не боявся називати речі своїми іменами. Про його смерть повідомила Леся Харченко на своїй сторінці в facebook.

Семен Глузман. Фото: Українська правда

У 1971 році Глузман наважився виступити проти зловживання психіатрією в СРСР. Він написав незалежну експертизу про невинність генерала Петра Григоренка, який був репресований і неправдиво оголошений "хворим" через свою правозахисну позицію. Саме за це КДБ і засудив Семена Фішельовича. Він провів 7 років у таборах і ще 3 роки у засланні. До слова, психіатр розповідав, що сидів в одній камері із Василем Стусом.

Річ у тім, що людей, які критично мислили чи виступали проти режиму СРСР, відправляли до психлікарень під приводом "психічних розладів". Глузман був одним із перших, хто заявив, що це просто метод покарання за відмову підкорюватися системі. Він просто показав документ, що генерал Григоренко був ментально здоровим, але репресованим за свої переконання — його самого оголосили "неправильним" і посадили до табору.

Після повернення він не злякався і продовжив свою діяльність — виступав проти повернення радянських практик у медицині, критикував закритість системи. Він завжди наголошував, що психіатрія не може бути інструментом держави проти громадянина. Він читав лекції, брав участь у міжнародних конференціях, отримував професійні відзнаки за захист прав людини в медицині. Згодом став засновником Української психіатричної асоціації та Американо-українського бюро захисту прав людини.

Семен Глузман. Фото: ТСН

Глузман називав Путіна психопатом

В одному з інтерв'ю Глузман назвав президента Росії Володимира Путіна тяжким психопатом і садистом, що без жалю знищує чужі життя й моральність. Також Семен Фішелійович називав Дональда Трампа "глибоко аморальною", але психічно здоровою людиною, яка має великі можливості, але зруйнована вседозволеністю.

