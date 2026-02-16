"Коломойський і Тіматі в одному флаконі": у мережі висміяли нову зовнішність Монатіка

Артист здивував "новим" обличчям

Дмитро Монатік — відомий український виконавець, дружина якого завжди поруч, але живе у його тіні. Нещодавно артист дав концерт, після якого його почали висміювати у соцмережах. Користувачі збентежені новою зовнішністю артиста і кажуть, що він став схожим на олігарха Коломойського.

На нових фото Монатік з’явився на сцені у дивному костюмі, який робить його фігуру ледь не квадратною і сильно повнить. Крім того, користувачі звернули увагу на нову зачіску, густу бороду та "опухле" обличчя Дмитра. Дехто припускає, що на обличчі артиста наслідки уколів ботокса.

Ось як змінився Монатік. Фото: instamaniia

У коментарях до фото та відео з Монатиком люди пишуть:

Був Монатік, став квадратік.

Його тіло — його діло.

Діма Коломойський.

Коломойський та Тіматі в одному флаконі.

Постаріла людина. Буває, що тут такого?

Тю, набрав трошки, ми всі не молодіємо якшо шо.

Ще на Понамарьова схожий

Та це не він, ну не може людина так змінитися.

Жесть. Це Монатік? У нього що — рік за 7?

Коментарі під новими фото Монатіка

