"Коломойський і Тіматі в одному флаконі": у мережі висміяли нову зовнішність Монатіка
-
-
Артист здивував "новим" обличчям
Дмитро Монатік — відомий український виконавець, дружина якого завжди поруч, але живе у його тіні. Нещодавно артист дав концерт, після якого його почали висміювати у соцмережах. Користувачі збентежені новою зовнішністю артиста і кажуть, що він став схожим на олігарха Коломойського.
На нових фото Монатік з’явився на сцені у дивному костюмі, який робить його фігуру ледь не квадратною і сильно повнить. Крім того, користувачі звернули увагу на нову зачіску, густу бороду та "опухле" обличчя Дмитра. Дехто припускає, що на обличчі артиста наслідки уколів ботокса.
У коментарях до фото та відео з Монатиком люди пишуть:
- Був Монатік, став квадратік.
- Його тіло — його діло.
- Діма Коломойський.
- Коломойський та Тіматі в одному флаконі.
- Постаріла людина. Буває, що тут такого?
- Тю, набрав трошки, ми всі не молодіємо якшо шо.
- Ще на Понамарьова схожий
- Та це не він, ну не може людина так змінитися.
- Жесть. Це Монатік? У нього що — рік за 7?
