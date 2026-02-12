Не завжди була іконою стилю: як одягалася Олена Зеленська до того, як стала першою леді (фото)
Раніше у гардеробі першої леді був переважно комфортний кежуал-стиль
Олена Зеленська – дружина президента Володимира Зеленського та з 2019 року перша леді України. Новий статус передбачав і відповідний гардероб — вона стала одягатися елегантніше та стриманіше. Однак коли Зеленська була сценаристкою "Кварталу 95", її стиль був, як у звичайної жінки.
"Телеграф" розповідає, як одягалася Олена Зеленська, перш ніж стала першою леді України.
Олена Зеленська та її стиль
До "протокольних" костюмів і стриманих фасонів стиль Олени Зеленської був значно розслабленішим, практичнішим і комфортнішим. У її гардеробі переважав кежуал, її часто можна було побачити у джинсах та футболках із кросівками чи кедами. А об’ємні светри та трикотаж становили базу для повсякденних виходів та роботи за кадром.
Навіть відвідуючи світські заходи як дружина популярного коміка Володимира Зеленського, Олена рідко обирала вечірні або легкі коктейльні сукні. Найчастіше вона носила брючні костюми з мінімумом аксесуарів чи прикрас.
У її образах завжди була природність і простота. Вона не робила бездоганних укладок "волосок до волоска", які можна помітити у неї, як у першої леді, зараз. Зеленська часто носила розпущене волосся з легкою природною хвилею чи простий хвіст. Також вона ніколи не зловживала косметикою, а її макіяж був спрямований на підкреслення природної краси.
Трансформація стилю Олени Зеленської відбулася у 2019 році, коли її чоловік став президентом, а сама вона набула статусу першої леді. З того часу її гардероб став потужним інструментом культурної дипломатії. Вона почала співпрацювати з українськими дизайнерами, перейшла на елегантні костюми, довжину міді, витончені сукні, пастельні та глибокі природні тони. Також в її образах з’явилися символічні прикраси та аксесуари — вишивка, брошки у вигляді калини чи тризубця, сережки та намиста від українських дизайнерів.
