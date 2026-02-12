Не завжди була іконою стилю: як одягалася Олена Зеленська до того, як стала першою леді (фото)

Раніше у гардеробі першої леді був переважно комфортний кежуал-стиль

Олена Зеленська – дружина президента Володимира Зеленського та з 2019 року перша леді України. Новий статус передбачав і відповідний гардероб — вона стала одягатися елегантніше та стриманіше. Однак коли Зеленська була сценаристкою "Кварталу 95", її стиль був, як у звичайної жінки.

"Телеграф" розповідає, як одягалася Олена Зеленська, перш ніж стала першою леді України.

Олена Зеленська та її стиль

До "протокольних" костюмів і стриманих фасонів стиль Олени Зеленської був значно розслабленішим, практичнішим і комфортнішим. У її гардеробі переважав кежуал, її часто можна було побачити у джинсах та футболках із кросівками чи кедами. А об’ємні светри та трикотаж становили базу для повсякденних виходів та роботи за кадром.

Олена Зеленська. Фото: відкриті джерела

Олена Зеленська. Фото: відкриті джерела

Навіть відвідуючи світські заходи як дружина популярного коміка Володимира Зеленського, Олена рідко обирала вечірні або легкі коктейльні сукні. Найчастіше вона носила брючні костюми з мінімумом аксесуарів чи прикрас.

Олена Зеленська. Фото: відкриті джерела

У її образах завжди була природність і простота. Вона не робила бездоганних укладок "волосок до волоска", які можна помітити у неї, як у першої леді, зараз. Зеленська часто носила розпущене волосся з легкою природною хвилею чи простий хвіст. Також вона ніколи не зловживала косметикою, а її макіяж був спрямований на підкреслення природної краси.

Олена Зеленська. Фото: відкриті джерела

Трансформація стилю Олени Зеленської відбулася у 2019 році, коли її чоловік став президентом, а сама вона набула статусу першої леді. З того часу її гардероб став потужним інструментом культурної дипломатії. Вона почала співпрацювати з українськими дизайнерами, перейшла на елегантні костюми, довжину міді, витончені сукні, пастельні та глибокі природні тони. Також в її образах з’явилися символічні прикраси та аксесуари — вишивка, брошки у вигляді калини чи тризубця, сережки та намиста від українських дизайнерів.

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, якою в молодості була перша леді Олена Зеленська. Носила коротку стрижку та уникала публічності.