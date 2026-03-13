Знижки до 45%: в "АТБ" суттєво подешевшав популярний шоколад

Акція триває всього декілька днів

Для всіх поціновувачів солодощів з’явилася чудова нагода суттєво зекономити. У мережі супермаркетів АТБ стартував розпродаж лінійки пористого шоколаду Roshen.

"Телеграф" проаналізував, скільки коштує шоколаж. Згідно з даними моніторингу цін, вартість 80-грамової плитки пористого шоколаду (білого карамельного, екстрачорного та молочного) впала з 63,80 грн до 34,90 грн.

Таким чином, економія складає 45% від початкової ціни. Купуючи дві плитки за ціною однієї, ви фактично отримуєте одну з них у подарунок.

Чому роблять такі знижки

Подібні акції — це не лише спосіб залучити більше відвідувачів до магазинів, а й частина стратегії зі швидкого обігу популярних товарів. Для покупця це ідеальний момент, щоб зробити запаси або купити ласощі для всієї родини, адже пористий шоколад "aerated" від Roshen є одним із лідерів продажів у своєму сегменті завдяки ніжній текстурі.

Скільки триватиме акція

Судячи з цінників, вигідна пропозиція діє лише до 18 березня. Тож, якщо ви планували поповнити власні "солодкі запаси", варто завітати до найближчого АТБ найближчими днями, поки товар є в наявності на полицях.

