Старша — ровесниця Еммануеля: як виглядають доньки Бріжит Макрон, яку називали чоловіком

У першому шлюбі першої леді народилося троє дітей

Бріжит Макрон — дружина президента Еммануеля Макрона і перша леді Франції. У першому шлюбі з банкіром Андре-Луї Озьєром у неї з’явилося троє дітей — син та дві доньки. А останніми роками за першою леді тягнеться скандал — її звинуватили у тому, що вона нібито з народження була чоловіком.

Що варто знати:

У Бріжит Макрон троє дорослих дітей від першого шлюбу, включаючи двох дочок — кардіолога та адвоката

Старша дочка Лоранс навчалася в одному класі з майбутнім президентом Еммануелем Макроном

Чутки про чоловіче минуле Брижит є фейком, за який наклепники були покарані судом

"Телеграф" розповідає, що відомо про доньок Бріжит Макрон, як вони виглядають і чим займаються.

Старша дочка — ровесниця Еммануеля

Старшу дочку Бріжит звуть Лоранс Озьєр-Журдан. Вона не просто ровесниця Еммануеля Макрона, а ще й його однокласниця. Саме Лоранс була однією з перших, хто помітив симпатію між вчителькою (її мамою) та учнем Еммануелем у ліцейські роки.

Лоранс Озьєр-Журдан та Бріжит Макрон. Фото: Getty Images

Відомо, що Лоранс здобула вищу освіту в Університеті Марії та П’єра Кюрі. Вона працює кардіологом і є судинним фахівцем. Також є інформація, що у 2017 році старша дочка Бріжит активно підтримувала виборчу кампанію Еммануеля Макрона.

Старша дочка Бріжит Макрон та Лоранс Озьєр-Журдан. Фото: Getty Images

Молодша дочка Бріжит Макрон

Молодша дочка першої леді Франції – Тіфен Озьєр. Вона народилася 1984 року і зараз їй 42 роки. Вона адвокат та активна громадська діячка, яка виступає проти домашнього насильства.

Молодша дочка Бріжит Макрон Тіфен Озьєр. Фото: Getty Images

2020 року Тіфен відкрила свою приватну школу Autrement, мета якої — надавати якісну освіту, зокрема дітям з особливими потребами. А 2024 року донька першої леді опублікувала перший роман "Присяжні", присвячений темі домашнього насильства.

Тіфен Озьєр з чоловіком та доньками. Фото: Getty Images

Тіфен Озьєр найбільш медійна з усіх дітей Бріжит, вона часто виступає на захист матері та вітчима у ЗМІ. Також вона брала активну участь у передвиборній кампанії Макрона.

Тіфен Озьєр підтримувала Макрона під час виборів. Фото: Getty Images

Чому Бріжит називали чоловіком?

Перші чутки про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє — це класичний приклад фейк-ньюс та політичного цькування. Вперше вони з’явилися у 2021 році, тоді поширилася теорія, що Бріжит – трансгендерна жінка, а її дітей народила інша жінка.

Як докази цієї "теорії" прихильники змови використовували старі сімейні фотографії Бріжит, намагаючись знайти на них зовнішню схожість з її братом, якого в результаті і "записали" в її колишнє чоловіче обличчя.

Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Getty Images

Метою цієї кампанії була дискредитація президента Макрона через атаку на його родину. Проте Бріжит Макрон не стала ігнорувати ці образи і подала до суду на авторів наклепу. У 2024 році суд у Франції визнав винними двох жінок, які поширювали цей фейк, і зобов’язав їх виплатити компенсацію за наклеп.

