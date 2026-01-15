В одному з обласних центрів готують жорстку схему розшуку ухилянтів

Поліція затримуватиме ухилянтів у держустановах

Полтавська міськрада підтримала пропозицію місцевого ТЦК про новий механізм пошуку військовозобов'язаних. Тепер людей, які перебувають у розшуку, планують виявляти під час звернення до ЦНАПів та інших держустанов.

Що треба знати:

ТЦК передаватиме списки ухилянтів до ЦНАПів

Поліція затримуватиме людей при отриманні послуг

Механізм поки офіційно не запущено

Якщо система запрацює, поліція затримуватиме таких відвідувачів прямо на місці. Про це розповідає місцеве видання "Зміст".

Видання повідомило про посилення заходів щодо розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації ще 10 січня. Керівник Полтавського міського ТЦК запропонував налагодити систему оперативного інформування про прибуття таких громадян до установ.

Виконком Полтавської міської ради 9 січня підтримав відповідне рішення. Про деталі ініціативи розповів начальник Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, полковник Сергій Караблін.

Як працюватиме система

Механізм передбачає ідентифікацію військовозобов'язаних при зверненні до державних органів або органів місцевого самоврядування. Це стосується отримання адміністративних послуг у ЦНАПі чи інших установах, де потрібне підтвердження особи.

ТЦК пропонує формувати та передавати керівництву центру списки мешканців Полтави. У цих списках будуть люди, які перебувають у розшуку як ухилянти від мобілізації, але водночас з'являються у державних або муніципальних установах для вирішення особистих питань.

Суть ініціативи полягає у взаємодії територіального центру комплектування з органами влади та місцевого самоврядування, йдеться у доповіді начальника ТЦК.

Коли працівники ЦНАПу або іншої установи виявлять таку особу, вони викличуть поліцію. Правоохоронці здійснять адміністративне затримання та доставлять військовозобов'язаного до Полтавського міського ТЦК.

Коли запрацює нововведення

Інформації про конкретну дату запуску цього механізму поки немає. Також не оприлюднено деталей про масштаби застосування нової системи. Наразі відомо лише про рішення виконкому, який підтримав пропозицію місцевого ТЦК щодо військового обліку в Полтаві.

