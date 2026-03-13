Сильна магнітна буря трясе Землю: коли вона завершиться

Вчені оновили графік коливань

На Землі 13 березня зафіксовано підвищену геомагнітну активність. Вона сягає червоного рівня.

Як повідомили на сайті Meteoagent, дані для якого складаються на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, індекс геомагнітних збурень K-index досяг позначки 5, що відповідає рівню сильної магнітної бурі. Причиною стало підсилення сонячної активності та спалахи класу C4 на Сонці.

Чого очікувати найближчими днями. Фото: Мeteoagent

Астрономи прогнозують, що підвищена геомагнітна активність може зберігатися протягом найближчих днів, але чи триматиметься надалі червона магнітна буря — поки невідомо. Краще у цей період не перевантажувати себе важливими справами.Також можливі незначні збої у роботі навігаційних та радіосистем.

