"А за комуналку заплатити?" Нова акція Monobank до 14 лютого розвеселила українців

Тетяна Крутякова
"Монобанк" Новина оновлена 13 лютого 2026, 21:07
Пропозиція діє тільки на День закоханих

"Монобанк" створив цікаву ініціативу на День закоханих: за фото з поцілунком з половинкою банк оплатить одну позицію в чеку із закладу. У мережі думка користувачів щодо цього розділилась.

Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, Monobank може заплатити за одну страву на побачені 14 лютого. Для цього треба сфотографуватись як цілується з коханою людиною у закладі та надіслати фото за інструкцією.

Банк обере одну з позицій в чеку, їх має бути не менше п'яти, включаючи напої. Зазначається, що Monobank оплатить позицію до 2000 грн. Пропозиція доступна лише, якщо буде оплатити чек за QR-кодами Expirenza.

У мережі думка людей щодо цієї ініціативи розділилась. Чимало користувачі жартували, що треба брати з собою хоча б друга, аби трохи зекономити. Хтось писав, що на крайній випадок підійде навіть рандомний чоловік у ресторані. Були й коментарі про те, що Monobank ймовірніше обере одну з найдешевших позицій — воду чи чай. Українці писали:

  • Можемо поєднатися і нормально поїсти.
  • А якщо друга взяти, зарахують?
  • Оплатять чай.
  • Коротше вода безкоштовно.
  • Краще завтра "Монобанк" сплатив би комуналку.
  • А як все добре починалося – "Монобанк" заплатить за вас! А потім як завжди.
  • Дайте мені 4 чаї та фаршироване порося.
  • Я з рандомним чулувіками в закладі, де замовила гору морепродуктів і втоптала в одну пащеку.

Однак були й користувачі, які не оцінили таку ініціативу банку, адже так і не зрозуміли, навіщо Monobank фото як невідомі люди цілуються. Люди писали:

  • Я єдине не можу понять, нащо їм фото як хтось цілується.
  • Оце крінж.
  • А якщо ні з ким іти на побачення? ВалентинськоМонівська дискримінація.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ціни на квіти до 14 лютого та як не переплатити.

