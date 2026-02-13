"А за комуналку заплатити?" Нова акція Monobank до 14 лютого розвеселила українців

Пропозиція діє тільки на День закоханих

"Монобанк" створив цікаву ініціативу на День закоханих: за фото з поцілунком з половинкою банк оплатить одну позицію в чеку із закладу. У мережі думка користувачів щодо цього розділилась.

Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, Monobank може заплатити за одну страву на побачені 14 лютого. Для цього треба сфотографуватись як цілується з коханою людиною у закладі та надіслати фото за інструкцією.

Банк обере одну з позицій в чеку, їх має бути не менше п'яти, включаючи напої. Зазначається, що Monobank оплатить позицію до 2000 грн. Пропозиція доступна лише, якщо буде оплатити чек за QR-кодами Expirenza.

Пост Гороховського про акцію на 14 лютого

Ініціатива Монобанку до 14 лютого

Монобанк заплатить за страву на побаченні

У мережі думка людей щодо цієї ініціативи розділилась. Чимало користувачі жартували, що треба брати з собою хоча б друга, аби трохи зекономити. Хтось писав, що на крайній випадок підійде навіть рандомний чоловік у ресторані. Були й коментарі про те, що Monobank ймовірніше обере одну з найдешевших позицій — воду чи чай. Українці писали:

Можемо поєднатися і нормально поїсти.

А якщо друга взяти, зарахують?

Оплатять чай.

Коротше вода безкоштовно.

Краще завтра "Монобанк" сплатив би комуналку.

А як все добре починалося – "Монобанк" заплатить за вас! А потім як завжди.

Дайте мені 4 чаї та фаршироване порося.

Я з рандомним чулувіками в закладі, де замовила гору морепродуктів і втоптала в одну пащеку.

Однак були й користувачі, які не оцінили таку ініціативу банку, адже так і не зрозуміли, навіщо Monobank фото як невідомі люди цілуються. Люди писали:

Я єдине не можу понять, нащо їм фото як хтось цілується.

Оце крінж.

А якщо ні з ким іти на побачення? ВалентинськоМонівська дискримінація.

