На книги та на фонд. За що не можуть вимагати гроші у школах з батьків

Доступ до навчання у державних школах є безкоштовним для всіх дітей

Питання шкільних " зборів на потреби класу " багатьом батьків залишається болючим і незрозумілим. Не всі знають, де закінчується добровільна допомога та починається порушення закону.

"Телеграф" розповість, потім у школі немає права вимагати гроші і які витрати має покривати держава.

Обов’язкові "внески" до класу чи школи

Жодна школа не має права встановлювати для батьків обов’язкові платежі у вигляді "фонду класу”, "фонду школи”, "на потреби установи”, "на розвиток” або будь-яких інших регулярних внесків. Формулювання може бути різним, але якщо гроші вимагають системно і подають це як необхідну умову перебування дитини в школі — це порушення закону.

Адміністрація навчального закладу, класний керівник або батьківський комітет не можуть платити за оплату як обов’язок. Також незаконними є натяки те що, що без внеску дитина зможе повноцінно вчитися, брати участь у заходах чи отримувати певні " переваги ". Освіта у державних та комунальних школах є безкоштовною.

Приміщення класу/Ivan Aleksic

Це прямо закріплено у статті 53 Конституції України, яка гарантує безоплатність повної загальної середньої освіти. Фінансування заробітної плати освітян, утримання будівлі, базове забезпечення освітнього процесу та інші статутні потреби установи покриваються за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Благодійні внески можливі лише за однієї умови — вони мають бути добровільними. Тобто рішення про допомогу приймає кожен із батьків особисто, без тиску, примусу чи фіксованої суми. Якщо ж збирання коштів має ознаки обов’язковості — це вже неправомірна вимога.

Ремонт школи, класу або закупівля меблів

Батьки не зобов’язані здавати гроші ні на фарбування стін, ні на заміну вікон, дверей, підлоги чи освітлення. Також незаконними є вимоги фінансувати закупівлю парт, стільців, шаф, дощок, техніки або будь-якого іншого обладнання для навчального процесу.

Поточні та капітальні ремонти приміщень – це відповідальність засновника навчального закладу, тобто місцевої влади чи держави. Саме з бюджетів мають виділятися кошти на утримання будівлі, оновлення матеріально-технічної бази та створення безпечних умов навчання.

Шкільне приладдя/Laura Rivera

Якщо батькам пропонують "допомогти" зі збором коштів на ремонт, така допомога може бути лише добровільною. Вона може бути умовою перебування дитини на класі чи школі, і навіть може встановлюватися як фіксована сума всім. Вимога сплатити ремонт як обов’язок – це порушення принципу безкоштовності освіти.

Придбання навчальних матеріалів та господарських засобів

Школа має забезпечити освітній процес усім базово необхідним навчання та функціонування установи. Батьки не повинні фінансувати те, що має закуповуватись за бюджетні кошти.

Зокрема, з вас не мають права вимагати гроші на підручники та навчальні посібники, що входять до державних програм. Держава гарантує безкоштовне забезпечення учнів підручниками у межах затвердженого переліку.

Також незаконними є вимоги здавати кошти на миючі засоби, туалетний папір, серветки, ганчірки чи інші господарські матеріали. Підтримка санітарного стану приміщень — це відповідальність адміністрації установи та її засновника.

Канцелярія для загального користування в класі — папір для друку, крейда, фарби для уроків, матеріали для оформлення стендів — також стосується витрат школи, а не батьків. Добровільна допомога можлива, але вона не може бути обов’язковою або встановлюватись як регулярний платіж.

Перекази на рахунки сумнівних фондів чи громадських організацій

Одна з найпоширеніших практик — прохання перерахувати кошти не безпосередньо школі, а щодо нібито "створеного при заснуванні" благодійного фонду чи громадської організації. Формально це подається як законний спосіб підтримати школу, але така схема викликає чимало запитань.

Державні та комунальні навчальні заклади не мають права самостійно створювати благодійні фонди чи громадські організації для збирання коштів. Якщо такі структури існують, вони є окремими юридичними особами і підпорядковуються школі напряму.

Крім того, переказ коштів на рахунки сторонніх організацій не гарантує, що всі зібрані гроші підуть саме на потреби установи. Частина внесків може витрачатися на адміністративні витрати фонду – оплату праці, оренду, бухгалтерський супровід.

"Вступні" внески або плата за навчання

Державна чи комунальна школа не має права вимагати оплату за зарахування дитини або встановлювати будь-які "вступні" внески. Освіта в таких закладах є безкоштовною, і доступ до неї не може залежати від фінансових можливостей сім’ї.

Також незаконними є регулярні щосеместрові чи щорічні збори, якщо їх подають як обов’язкова умова навчання. Школа не може відмовити у прийомі документів, затягувати процес зарахування чи створювати штучні перешкоди через те, що батьки не здали кошти.

Будь-який тиск, приниження чи цькування дитини через відсутність "внесків" є порушенням її прав. Такі дії можуть розцінюватися як дискримінація та зловживання службовим становищем. Дитина не повинна відповідати за фінансові рішення дорослих, а її право на освіту гарантується законом.

