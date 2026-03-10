Посадіть обов’язково! Миші, попелиця та кліщі тікають геть від цієї рослини

Ця рослина відлякує шкідливих комах, включаючи попелицю та павутинних кліщів. Від його запаху тікають миші. Чому на вашому городі це й досі не росте?

Щоб на городі менше користуватись сучасною "хімією", потрібно знати особливості тих чи інших рослин. Деякі добре знайомі трави мають масу корисних властивостей, а значить, вони обов’язкові до посадки на вашій ділянці.

Йдеться про коріандр або латинською Coriandrum sativum. Примітно, що коріандром прийнято називати насіння цієї рослини, що використовується як прянощі, а його зелень вже відома під назвою "кінза".

У чому користь коріандру? Справа в тому, що він є природним репелентом, і багато комах терпіти не можуть його специфічний аромат.

Гризуни сприймають коріандр як бар’єр, і цим можна скористатися, якщо посіяти цю рослину по периметру ділянки.

Також коріандр стримує поширення попелиці та павутинного кліща. Тому доцільно посадити його вздовж грядок із капустою, огірками та іншими городними культурами. Так можна в рази скоротити застосування хімічних препаратів та забезпечити сім’ю екологічно чистим продуктом.

А ще у коріандру милі білі квіточки, які можуть ефектно доповнити, наприклад, ваш розарій. Великим плюсом стане те, що трояндам будуть не страшні хвороби та шкідники.

Цвітіння коріандру. Фото: pixabay.com

