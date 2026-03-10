Потім буде штраф: до якого числа в Україні можна ловити рибу

Штрафи сягатимуть майже 3500 гривень

Цієї весни українським рибалкам доведеться дотримуватися нових нерестових заборон. Деякі види риби заборонено ловити, а порушення правил караються великими штрафами.

Які саме види під забороною, коли не можна ловити та скільки доведеться заплатити за порушення, написали у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України "Правила любительського рибальства".

У 2026 році основні нерестові обмеження діятимуть так:

на річках та їхніх притоках — з 1 квітня до 30 травня;

у водосховищах, озерах та затоках — з 1 квітня до 19 червня.

До того ж зимове обмеження на вилов у зимувальних ямах залишається чинним з 1 листопада до початку нересту. Окрім загальних заборон, діють спеціальні обмеження для окремих видів: наприклад, ловити щуку заборонено з 15 лютого до 31 березня, а вилов раків заборонений до 30 червня. Після цього періоду дозволяється ловити не більше 30 раків на добу на одну людину.

Порушення правил риболовлі загрожує значними штрафами

У 2026 році незаконний вилов щуки карається штрафом у 3 468 грн, а за кожного незаконно виловленого рака – 3 332 грн. Також встановлено норму прилову: риба, що не відповідає мінімальному розміру, не повинна перевищувати 10% від загального улову.

