Нові "цінотижики" у "Сільпо": які 12 товарів продають до 60% дешевше

Час поповнити свої запаси

У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися нові акційні пропозиції на популярні товари. Покупці можуть придбати продукти та товари для дому зі значними знижками — деякі з них сягають понад 50%.

Акція дозволяє заощадити на солодощах, напоях, бакалії та засобах гігієни. Список з 12 товарів написав "Телеграф".

Серед акційних товарів представлені такі позиції:

Фісташки Wonderful смажені несолоні, 250 г — 369 грн (-43%)

(-43%) Рушники паперові Zeva Premium Jumbo 3-шарові, 5 шт — 159 грн (-48%)

(-48%) Макаронні вироби Garofalo "Спагеті", 500 г — 59,99 грн (-39%)

(-39%) Хлібці Frango житні оригінальні, 100 г — 74,99 грн (-18%)

(-18%) Чай чорний Dilmah Premium, 120+20 пакетиків — 239 грн (-32%)

(-32%) Шампунь Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-50%)

(-50%) Молоко згущене "Первомайський МКК" 8,5%, 440 г — 59,99 грн (-34%)

(-34%) Шоколад Merci Finest Selection, 250 г — 239 грн (-46%)

(-46%) Батончик Nestlé Fitness злаковий з шоколадом, 23,5 г — 13,99 грн (-36%)

(-36%) Папір туалетний Zeva Deluxe Delicate Care, 8 рулонів — 199 грн (-41%)

(-41%) Кондиціонер для волосся Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-57%)

(-57%) Пюре Galicia Baby яблучно-грушево-шпинатне, 90 г — 18,99 грн (-42%)

Що купити на майже 60% дешевше в "Сільпо". Фото: Скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" можна зекономити до 220 грн на м'ясних продуктах.