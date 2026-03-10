Нові "цінотижики" у "Сільпо": які 12 товарів продають до 60% дешевше
Час поповнити свої запаси
У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися нові акційні пропозиції на популярні товари. Покупці можуть придбати продукти та товари для дому зі значними знижками — деякі з них сягають понад 50%.
Акція дозволяє заощадити на солодощах, напоях, бакалії та засобах гігієни. Список з 12 товарів написав "Телеграф".
Серед акційних товарів представлені такі позиції:
- Фісташки Wonderful смажені несолоні, 250 г — 369 грн (-43%)
- Рушники паперові Zeva Premium Jumbo 3-шарові, 5 шт — 159 грн (-48%)
- Макаронні вироби Garofalo "Спагеті", 500 г — 59,99 грн (-39%)
- Хлібці Frango житні оригінальні, 100 г — 74,99 грн (-18%)
- Чай чорний Dilmah Premium, 120+20 пакетиків — 239 грн (-32%)
- Шампунь Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-50%)
- Молоко згущене "Первомайський МКК" 8,5%, 440 г — 59,99 грн (-34%)
- Шоколад Merci Finest Selection, 250 г — 239 грн (-46%)
- Батончик Nestlé Fitness злаковий з шоколадом, 23,5 г — 13,99 грн (-36%)
- Папір туалетний Zeva Deluxe Delicate Care, 8 рулонів — 199 грн (-41%)
- Кондиціонер для волосся Fino Premium Touch, 550 мл — 599 грн (-57%)
- Пюре Galicia Baby яблучно-грушево-шпинатне, 90 г — 18,99 грн (-42%)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" можна зекономити до 220 грн на м'ясних продуктах.