Зеленський дав інтерв'ю про поступки та просування на фронті. Чи багато насправді 300 кв. км (карта)

Говорив й про тиск на Київ з боку Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський каже, що США та Росія висунули умову закінчення війни в Україні. При цьому ЗСУ просунулись на фронті на 300 кв. км.

Про це голова держави заявив в інтерв'ю AFP. За словами президента, наразі питання територій стало найгострішим у переговорах.

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського:

І США, і Росія кажуть: якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то виведіть ЗСУ з Донбасу.

Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми її точно не програємо, точно. Питання в тому, чи переможемо ми.

Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі Сили оборони, — бо станом на сьогодні звільнено 300 (квадратних) кілометрів.

Будьмо відвертими – росіяни просто хочуть мене замінити. Я ще не вирішив, чи буду балотуватися на майбутніх виборах. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівного впливу.

Ми хотіли б бачити контингент (іноземні війська — ред.) ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій.

Зауважимо, що, за словами президента, вимога поступитися територією Росії пролунала на тлі того, що українські війська набирають позицій вздовж південної лінії фронту. Однак в інтерв'ю Зеленський не розповів, за який саме період та де конкретно було звільнено території.

За останніми даними DeepStateMap, було звільнено понад 70 квадратних кілометрів, зокрема на Покровському та Оріхівському напрямках. Додамо, що 40 кілометрів квадратних — це умовно 2-3 села. До прикладу, площа Покровського району складає понад 4 тисячі кв. км.

Які території звільнила Україна. Дані: DeepState

Нагадаємо, що 17-18 лютого в Женеві проходили мирні переговори між Україною, США та Росією. На них підіймалось не тільки питання територій.

