Росіяни втікли з важливого острова під Херсоном. Чому та де тепер їх позиції (карта)

Відхід росіян може свідчити про зміну тактики

Російські військові відійшли з частини позицій на Херсонському напрямку — з Олексіївського острова поблизу Олешек. Це відбулось внаслідок дій сил оборони України.

Що потрібно знати:

Острів використовували як плацдарм для штурмів українських позицій біля Антонівського мосту

Українські сили мали тактичну перевагу через вищий берег і постійно уражали позиції РФ

Відступ свідчить про можливу відмову росіян від ідеї масштабної десантної операції на Херсонському напрямку

Речник ОК "Південь" Владислав Волошин в коментарі "Телеграфу" зазначив, що згідно з даними розвідки у росіян був вкрай низький морально-психологічний стан. Він наголосив — на цій території розташовувались точки, звідки росіяни штурмували українські позиції.

"Наші позиції є біля Антонівського мосту. Їх позиції знаходяться в Олешках і не тільки. Вони намагаються штурмувати наші позиції біля Антонівських мостів. Тому вони й намагаються підходити туди до цих позицій і вони прагнули утримуватись на Олексіївському острові. Проте українські сили завдавали ударів і росіяни змушені були відступити", — резюмує речник і наголошує на роботі морської піхоти на цій ділянці бойового зіткнення. Зазначимо, від основної частини лівобережжя острів відділений річкою Конка. На карті він — сіра зона.

Олексіївський острів біля Олешек на карті

Російські військові наразі активно облаштовують позиції на лівому березі Дніпра, каже Волошин, вони мінують узбережжя і протоки, а між позиціями навіть копають тунелі, намагаючись сховатися від українських дронів. Проте позиції на Олексіївському острові відновити не можуть.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі для "Телеграфа" зазначив, що Олексіївський острів також був постійно під ураженням артилерії, адже берег, на якому розташовані українські сили вищий, тож Сили оборони мали перевагу. "Це в першу чергу давало нам досить серйозні тактичні можливості, щоб знизити до мінімуму сценарій можливості широкомасштабної десантної операції. Острів знаходиться біля Олешек, а це — ключовий пункт російської присутності в Херсонській області", — зазначив він.

Снєгирьов також зазначив, що спостерігається передислокація особового складу з Херсонського на Запорізький напрямок, а це свідчить про відсутність оперативних резервів окупантів на цій ділянці фронту.

Подібні дії окупантів свідчать про відмову проведені широкомасштабної десантної операції на Херсонському напрямку і про відсутність оперативних резервів російської окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Це свідчення того, що Російська Федерація намагається використати час сам період перемовного процесу для посилення військового тиску на українську сторону. Відповідно, знімаючи резерви з одного напрямку, другорядно перекидаючи їх на напрямок потенційного наступу вони створюють додаткові в першу чергу політичні елементи і важелі впливу на українську сторону. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт

