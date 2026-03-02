Зможуть дістати до Рима та Берліна. Що відомо про далекобійні ракети Ірана

Іранські ракети можуть становити серйозну загрозу

Від початку нового витка ескалації на Близькому Сході, Іран випустив сотні балістичних ракет по Ізраїлю та сусідніх країнах. Цим видом озброєння іранці можуть "дотягнутись" навіть до Європи.

Іранські ракети можуть долетіти до американських військових баз в Болгарії та Румунії, а також України та Молдови. Про це пише Defense Express.

Що потрібно знати:

Іран завдає ракетно-дронових ударів по сусідніх країнах

Найбільш далекобійною ракетою Ірану є Khorramshahr

Ракета може загрожувати Україні та іншим європейським країнам

Які ракети є в Ірана

Найбільш далекобійною іранською ракетою наразі вважається рідиннопавливна Khorramshahr (Хорамшахр). Вона названа на честь міста Хорремшехр і є балістичною ракетою середньої дальності, яку Іран випробував у січні 2017 року. Для Khorramshahr заявлена вага бойової частини становить 1800 кілограмів при дальності польоту у 2 тисячі кілометрів. А, у випадку використання меншої бойової частини, ця ракета ймовірно може летіти й на 3 тисячі кілометрів.

Балістична ракета Khorramshahr-4. Фото Вікіпедія

Балістична ракета Khorramshahr-4 на параді в 2017 році. Фото Вікіпедія

Балістична ракета Khorramshahr-4. Фото Вікіпедія

Для інших балістичних ракет, таких як Emad, Ghadr та Sejjil вага бойових частин варіюється від 750 до 850 кілограмів. Їх дальність — від 1700 до 2 тисяч кілометрів, відповідно.

Балістична ракета Ghadr

Куди можуть дістати ракети

Таким чином, з північного заходу Ірану балістичними ракетами середньої дальності Тегеран може атакувати американські військові бази в Греції, Болгарії, Румунії, а також Україну та Молдову.

Окрім того, якщо Khorramshahr дійсно відповідає заявленим характеристикам і летить на відстань до 3 тисяч кілометрів, то під ударом може опинитись також значна частина Європи. Під загрозою такі країни як Німеччина, включно з Берліном, та Італія, включно з Римом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як може розвиватись війна на Близькому Сході. За його словами, наразі є три найімовірніших сценарія розгортання цього конфлікту.