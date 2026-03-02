"Невидима жінка" диктатора: ким була дружина Алі Хаменеї, яка загинула від травм

Вони були у шлюбі понад шість десятиліть

Алі Хаменеї — верховний лідер Ірану, смерті якого давно боявся Путін, 62 роки прожив у шлюбі з жінкою, яка все життя залишалася в тіні. Вона майже не з'являлася на публіці, за що отримала неофіційний титул "невидима жінка". Внаслідок ударів Ізраїлю та США вона впала в кому і загинула після отриманих поранень.

Що варто знати

Дружина верховного лідера Ірану Мансуре Багерзаде померла від поранень після військових ударів

За 62 роки шлюбу вона майже не з’являлася на публіці і народила шістьох дітей

Мансуре вийшла заміж за майбутнього аятолу, коли їй було 17 років

Про гибель Мансуре Ходжасте Багерзаде повідомив іранський телеканал Al Alam, а також видання reuters. Її не стало у понеділок, 2 березня.

Мансуре Ходжастех Багерзаде народилася у 1947 році в Машгаді, Іран, у релігійній і доволі впливовій перській родині. Її батько, Мохаммад Есмаїл Ходжастех Багерзаде, був відомим бізнесменом у регіоні, а брат Хассан згодом займав високий пост у державному телебаченні Ірану — IRIB.

Сама Мансуре не шукала близькості до влади і майже не виходила на публічну сцену — саме тому історія її життя для багатьох виглядає загадковою. З Алі Хаменеї вона познайомилася у 1964 році на приватному заході. За рік пара одружилася. Церемонія шлюбу була традиційною — тодішній аятола Мохаммад Хаді Мілані виголошував промову.

Мансуре Ходжастех Багерзаде. Фото: ua.news

На момент одруження Мансуре було 17 років, а Алі Хаменеї — 25. Як стверджувала сама обраниця аятола, роль дружини полягала не в публічних промовах чи політичному впливі, а у створенні спокійного домашнього простору, де її чоловік міг би виконувати свої обов'язки, а не думати про побут.

Мансуре Ходжастех Багерзаде. Фото: haqqin.az

Мансуре Ходжастех Багерзаде у шлюбі з Алі Хаменеї народила шестеро дітей — чотирьох синів і двох доньок — Мостафу, Моджтабу, Масуда, Мейсама, а також Бошру та Ходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину прем'єра Ізраїлю Нетаньягу. Вона принижувала покоївок і оскандалилась у Києві.