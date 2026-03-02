Магазини вже скоро виставлять цінник в 2х: скільки доведеться заплатити за букет до 8 березня

Столиця виявилась не найдорожчою

Напередодні 8 березня українці активно шукають подарунки для близьких, і квіти традиційно залишаються найпопулярнішим вибором.

Ціни на букети суттєво відрізняються залежно від міста, складу та розміру композиції, тож "Телеграф" порівняв актуальні пропозиції у Харкові, Києві, Одесі та Львові. Ми взяли деякі популярні та бюджетні варіанти.

Харків

У Харкові популярні букети на свято коштують близько від 1360 до 5000 гривень. Це пишні й яскраві композиції, які складаються з різних видів квітів. Окрім таких варіантів, є й більш бюджетні букети за 600-690 гривень, які переважно складаються з георгин. Середній цінник у Харкові для популярних букетів становить близько 3200 гривень.

Пишний букет для святкування 8 березня у Харкові. Фото: Квітковий Дім

Доступний букет з георгин у Харкові. Фото: Квітковий дім

Київ

У Києві ціни трохи нижчі: популярні пропозиції коштують десь до 2750 гривень. Дешевші варіанти можна знайти за 650-750 гривень. Букети часто містять тюльпани та троянди, але також є компактніші й менш дорогі композиції. Середня вартість популярного букета в столиці оцінюється приблизно у 2000-2200 гривень, що робить Київ більш вигідним містом для покупки подарунків порівняно з Харковом.

Київські букети.Фото: Мoreflowers

Більш дешевий та компактний букет у Києві. Фото: Мoreflowers

Одеса

В Одесі популярні квіткові композиції коштують приблизно від 2440 до 4130 гривень. Доступніші букети продаються за 880-1040 гривень. Тут акцент роблять на оформленні та різноманітності квітів, а середній цінник для популярних пропозицій — близько 3300 гривень, що ставить Одесу на рівень із Харковом за дорогими варіантами.

Яскраві квіти Одеси до 8 березня. Фото: Kvitka

Букети в Одесі. Фото: Kvitka

Львів

У Львові на одному з квіткових онлайн-сервісів можна побачити, наскільки швидко зростуть ціни на букети перед святом. Популярні композиції з тюльпанів, троянд або гіацинтів коштують від 2049 до 3169 гривень. Варто зазначити, що з 5-6 березня ціни можуть зрости майже вдвічі. Середній цінник у Львові для популярних букетів оцінюється приблизно у 2600 гривень.

Львівські квіти до 8 березня. Фото: Dicentra

