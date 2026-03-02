Від моделювання одягу до штурвалу Мі-24: якою була Надія Савченко до популярності
-
-
Вона була першою жінкою, яка вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові
Надія Савченко — українська військова льотчиця, штурманка вертольота Мі-24, колишня народна депутатка України. Її ім’я стало одним із найвідоміших у новітній історії країни після російського полону та судового процесу. Однак задовго до цього вона мріяла зовсім не про військову чи політичну кар'єру.
Що варто знати
- До початку військової кар'єри Надія Савченко здобула освіту дизайнера-модельєра та вивчала журналістику
- Вона стала єдиною жінкою у складі українського миротворчого контингенту під час місії в Іраку
- Савченко виборола персональне право на навчання у льотному університеті та опанувала фах штурманки вертольота Мі-24
Надія Савченко народилася 11 травня 1981 року в Києві, тоді ще частині УРСР. Вона виросла разом з молодшою сестрою Вірою у родині, де мама працювала дизайнеркою і менеджеркою з логістики, а тато — інженером-аграрником. Попри різні погляди батьків на політику (мати — антикомуністка, батько — комуніст), у сім’ї говорили українською і виховували дітей у національній культурній традиції.
Дитинство Надії минуло на київській Троєщині, де вона ходила до україномовної місцевої школи №285. Із дитинства вона мріяла стати пілотом військових літаків. Після школи Савченко спочатку пішла не в армію, а… у творчість. Вона здобула фах модельєра-дизайнера. Паралельно вона коротко вивчала журналістику в Університеті "Україна".
Згодом Савченко підписала контракт і приєдналася до ЗСУ. На початку вона працювала радіотелефоністкою, а згодом — парашутисткою. Пізніше Молода льотчиця стала єдиною жінкою в українському миротворчому контингенті в Іраку (2004–2005), де виконувала завдання разом з іншими військовими.
У 2005 році Савченко вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові, відомого як авіаційна академія. Для жінки це було майже неможливо тоді. Але Надія свідомо домоглася права пройти навчання, написавши до Міністерства оборони. У 2009 році вона здобула кваліфікацію штурманки реактивних літаків, а пізніше — вертольота Mi-24.
