Рус

Від моделювання одягу до штурвалу Мі-24: якою була Надія Савченко до популярності

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Автор
Надія Савченко Новина оновлена 02 березня 2026, 17:45
Надія Савченко. Фото Колаж Телеграфу

Вона була першою жінкою, яка вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові

Надія Савченко — українська військова льотчиця, штурманка вертольота Мі-24, колишня народна депутатка України. Її ім’я стало одним із найвідоміших у новітній історії країни після російського полону та судового процесу. Однак задовго до цього вона мріяла зовсім не про військову чи політичну кар'єру.

Що варто знати

  • До початку військової кар'єри Надія Савченко здобула освіту дизайнера-модельєра та вивчала журналістику
  • Вона стала єдиною жінкою у складі українського миротворчого контингенту під час місії в Іраку
  • Савченко виборола персональне право на навчання у льотному університеті та опанувала фах штурманки вертольота Мі-24

Надія Савченко народилася 11 травня 1981 року в Києві, тоді ще частині УРСР. Вона виросла разом з молодшою сестрою Вірою у родині, де мама працювала дизайнеркою і менеджеркою з логістики, а тато — інженером-аграрником. Попри різні погляди батьків на політику (мати — антикомуністка, батько — комуніст), у сім’ї говорили українською і виховували дітей у національній культурній традиції.

Надія Савченко у дитинстві
Надія Савченко у дитинстві. Фото: Віра Савченко, bbc.com

Дитинство Надії минуло на київській Троєщині, де вона ходила до україномовної місцевої школи №285. Із дитинства вона мріяла стати пілотом військових літаків. Після школи Савченко спочатку пішла не в армію, а… у творчість. Вона здобула фах модельєра-дизайнера. Паралельно вона коротко вивчала журналістику в Університеті "Україна".

Надія Савченко в молодості
Надія Савченко в молодості. Фото: Віра Савченко, bbc.com

Згодом Савченко підписала контракт і приєдналася до ЗСУ. На початку вона працювала радіотелефоністкою, а згодом — парашутисткою. Пізніше Молода льотчиця стала єдиною жінкою в українському миротворчому контингенті в Іраку (2004–2005), де виконувала завдання разом з іншими військовими.

Надія Савченко у юності
Надія Савченко у юності. Фото: Віра Савченко, bbc.com

У 2005 році Савченко вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові, відомого як авіаційна академія. Для жінки це було майже неможливо тоді. Але Надія свідомо домоглася права пройти навчання, написавши до Міністерства оборони. У 2009 році вона здобула кваліфікацію штурманки реактивних літаків, а пізніше — вертольота Mi-24.

Надія Савченко у Харківському університеті Повітряних Сил
Надія Савченко у Харківському університеті Повітряних Сил. Фото: Віра Савченко, bbc.com

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Надія Савченко і як вона виглядає. Про неї було багато чуток.

Теги:
#Молодість #Мі-24 #Надія Савченко