Від моделювання одягу до штурвалу Мі-24: якою була Надія Савченко до популярності

Вона була першою жінкою, яка вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові

Надія Савченко — українська військова льотчиця, штурманка вертольота Мі-24, колишня народна депутатка України. Її ім’я стало одним із найвідоміших у новітній історії країни після російського полону та судового процесу. Однак задовго до цього вона мріяла зовсім не про військову чи політичну кар'єру.

Що варто знати

До початку військової кар'єри Надія Савченко здобула освіту дизайнера-модельєра та вивчала журналістику

Вона стала єдиною жінкою у складі українського миротворчого контингенту під час місії в Іраку

Савченко виборола персональне право на навчання у льотному університеті та опанувала фах штурманки вертольота Мі-24

Надія Савченко народилася 11 травня 1981 року в Києві, тоді ще частині УРСР. Вона виросла разом з молодшою сестрою Вірою у родині, де мама працювала дизайнеркою і менеджеркою з логістики, а тато — інженером-аграрником. Попри різні погляди батьків на політику (мати — антикомуністка, батько — комуніст), у сім’ї говорили українською і виховували дітей у національній культурній традиції.

Надія Савченко у дитинстві. Фото: Віра Савченко, bbc.com

Дитинство Надії минуло на київській Троєщині, де вона ходила до україномовної місцевої школи №285. Із дитинства вона мріяла стати пілотом військових літаків. Після школи Савченко спочатку пішла не в армію, а… у творчість. Вона здобула фах модельєра-дизайнера. Паралельно вона коротко вивчала журналістику в Університеті "Україна".

Надія Савченко в молодості. Фото: Віра Савченко, bbc.com

Згодом Савченко підписала контракт і приєдналася до ЗСУ. На початку вона працювала радіотелефоністкою, а згодом — парашутисткою. Пізніше Молода льотчиця стала єдиною жінкою в українському миротворчому контингенті в Іраку (2004–2005), де виконувала завдання разом з іншими військовими.

Надія Савченко у юності. Фото: Віра Савченко, bbc.com

У 2005 році Савченко вступила до Військового університету Повітряних Сил у Харкові, відомого як авіаційна академія. Для жінки це було майже неможливо тоді. Але Надія свідомо домоглася права пройти навчання, написавши до Міністерства оборони. У 2009 році вона здобула кваліфікацію штурманки реактивних літаків, а пізніше — вертольота Mi-24.

Надія Савченко у Харківському університеті Повітряних Сил. Фото: Віра Савченко, bbc.com

