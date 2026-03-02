Квіткова пастка: які букети можуть зіпсувати стосунки та спустошити гаманець 8 березня
Важливо знати ці прості речі, щоб не осоромитися
8 березня в Україні вже за декілька днів. Чоловіки і жінки будуть дарувати квіти своїм коханим, мамам, бабусям, але не всі знають, що точно дарувати не можна.
Щоб свято не затьмарилося невдалим вибором, варто пам'ятати про кілька важливих обмежень — від законодавчих до етикетних. "Телеграф" розповість, які квіти не варто дарувати у це свято.
Квіти з Червоної книги
Найважливіше правило: жодних первоцвітів, зібраних у лісі. Продаж і купівля цих квітів в Україні є незаконними. Навіть якщо бабуся біля метро запевняє, що "виростила сама", ви ризикуєте отримати штраф, а природа — безповоротну втрату популяції.
- Підсніжники та білоцвіти;
- Шафран (крокуси);
- Сон-трава;
- Черамша (так, її теж часто намагаються продати в букетах).
Сумнівні символи та прикмети
Хоча сучасний світ відходить від забобонів, деякі квіти все ще мають неоднозначну репутацію в нашій культурі:
- Жовті тюльпани та троянди: за старою піснею та прикметами їх вважають символом розлуки. Якщо ваша жінка вірить у прикмети — краще обрати рожеві або білі.
- Гвоздики: у багатьох вони асоціюються виключно з офіційними церемоніями або траурними подіями. Хоча сучасні сортові гвоздики (діантуси) дуже красиві, монобукет із червоних гвоздик може бути зрозумілий неправильно.
- Темні лілії та калі: в деяких європейських культурах ці квіти вважаються "похоронними", тому дарувати їх літнім людям або тим, хто прискіпливий до етикету, не варто.
