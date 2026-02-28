"Несіть банку огірків". Як українці в Дубаї реагують на удари Ірану

Іранська армія атакувала військові бази Штатів

Внаслідок початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, було атаковано й низку інших країн. Однак вибухи в Дубаї, ОАЕ, не сильно налякали українців.

"Телеграф" розповість, як вони реагують на атаку Ірану. Зауважимо, що за останніми даними, іранська армія запустила балістичні ракети по сусідніх країнах, де є військові бази США.

Таким чином вибухи пролунали й в Дубаї, де наразі перебуває чимало українців. Однак їхня реакція вже дивує мережу. Адже дехто задавав практичні питання на кшталт: чи закрили повітряний простір, чи треба збирати тривожну валізу. Були й ті, хто жартома згадували початок повномасштабної війни в Україні, коли у містах формували ТРО, громадяни власноруч тримали блокпости проти росіян. Дехто згадав мем про збивання дронів банками з консервацією.

Іран та Дубай на карті

Українці в Дубаї пишуть:

Час готувати тривожну валізу?

Підкажіть, небо закрили чи ні?

Я готова відбивати атаки (жінка тримає в руках банку огірків)

ТРО Дубая, ви готові? Як раніше на Оболоні усім видавали для оборони.

Тільки українці мають таку реакцію на ситуацію.

Банку огірків несіть, буду їх збивати.

Аж у паркінг за звичкою спустилась.

Що передувало

У ніч на 28 лютого США та Ізраїль оголосили про початок військової операції проти Ірану. Війська завдали ударів по Тегерану та інших містах. У відповідь Іран почав обстріл не тільки Ізраїлю, а й військових баз США, які знаходиться у сусідніх містах.

Вибухи та тривоги зафіксовані в Ізраїлі, Бахрейні, Катарі, Кувейті, Абу-Дабі та Дубай. У низці країн Перської затоки закрито повітряний простір.

