Трамп оголосив про операцію проти Ірану та закликав його жителів захопити владу

Американський лідер рішуче налаштований повалити терористичний режим в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що США почали масштабну військову операцію проти Ірану. Її мета, сказав він — захистити американців.

Що треба знати:

Ізраїль та США завдали масованих ударів по Ірану

Під удар, за даними іранських ЗМІ, потрапили міністерства розвідки та оборони, резиденцію Хаменеї тощо

Моссад закликає іранців допомогти "повернути Іран до його славетних днів"

Про це Трамп заявив у відео, що оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social. Він наголосив, що діяльність Ірану загрожує США.

Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстоких, жахливих людей. Його загрозлива діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі, – сказав Трамп

Глава США додав, що Іран 47 років протистояв Америці, влаштовуючи масові вбивства та кровопролиття.

Протягом 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" та вів нескінченну кампанію кровопролиття та масових убивств, спрямованих проти Сполучених Штатів, наших військ та невинних людей у ​​багатьох, багатьох країнах, – сказав він

Згадавши минулі епізоди ворожості Ірану, Трамп перейшов до нещодавніх. За його словами, протягом останніх років представники режиму продовжували здійснювати незліченні напади на американські війська, дислоковані на Близькому Сході, а також на американські військові та торгові судна в міжнародних морських шляхах.

Це був масовий терор, і ми більше не будемо цього терпіти. Від Лівану до Ємену і від Сирії до Іраку режим озброював, тренував і фінансував терористичні угруповання, які заливали землю кров'ю, Дональд Трамп

Він нагадав, що саме союзник Ірану, "ХАМАС", атакував Ізраїль, вбивши понад 1000 невинних людей, серед яких 46 американців, та взявши в заручники 12 наших громадян. Це була жорстокість, якої світ до того не бачив.

Іран є найбільшим у світі спонсором тероризму. Нещодавно вбив десятки тисяч своїх громадян на вулицях під час протестів, додав Трамп.

Американський лідер наголосив, що США не допустить, щоб терористичний режим Тегерану отримав ядерну зброю. Саме тому, влітку минулого року Штати знищили ядерну програму режиму в Фордоу, Натанзі та Ісфахані та попередили, щоб Іран не відновлював їх.

Однак режим спробував відновити свою ядерну програму і продовжити розробку далекобійних ракет. Тепер, додає Трамп, вони "можуть загрожувати нашим добрим друзям і союзникам у Європі, нашим військам, дислокованим за кордоном, і незабаром можуть досягти американської батьківщини".

З цих причин збройні сили Сполучених Штатів проводять масштабну і безперервну операцію, щоб запобігти загрозі з боку цієї дуже злої, радикальної диктатури для Америки і наших основних інтересів національної безпеки. Ми знищимо їхні ракети і зруйнуємо їхню ракетну промисловість. Вона буде повністю, повторюю, знищена, Дональд Трамп

Також, додав він, буде знищено флот Ірану. США забезпечать, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Він також закликав військових та поліцію Ірану скласти зброю. У відповідь він пообіцяв їм справедливе поводження та "певний імунітет".

Не виходите з дому. На вулиці дуже небезпечно. Бомби падатимуть всюди. Коли ми закінчимо, захопіть владу. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь. Протягом багатьох років ви просили допомоги у Америки, але ніколи її не отримували. Жоден президент не був готовий зробити те, що я готовий зробити сьогодні ввечері. Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хочете Дональд Трамп

