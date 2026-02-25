Рус

У Туреччині розбився F-16. На що здатний цей літак, який є складовою української ППО (фото і відео)

Олена Руденко
Ці літаки захищають українське небо

У Туреччині літак F-16 впав на автомобільне шосе та загорівся. Загинув пілот.

Що треба знати:

  • F-16 є найпоширенішим бойовим літаком у світі
  • Ці винищувачі, які Україні передали партнери, є важливою частиною української ППО
  • Причини авіакатастрофи F-16 у Туреччині встановлює комісія

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Турецької Республіки. Зазначається, що бойовий F-16 близько першої години ночі за місцевим часом злетів з головної авіабази в Баликесирі. Невдовзі зв'язок з бортом було втрачено.

Винищувач, що виконував плановий політ, впав в районі траси Ізмір-Стамбул, рух було перекрито. Почалася сильна пожежа, пише Yeni Akit. Уламки літака розлетілися на сотні метрів. Причину аварії встановлює комісія з розслідування авіакатастроф.

Літак F-16 — що про нього відомо

Літак вперше потрапив на озброєння США в далекому 1978 році. F-16 стоять або стояли на озброєнні близько 30 країн світу.

Станом на 2018 рік їх було вироблено понад 4,5 тисячі одиниць, що зробило F-16 найпоширенішим бойовим літаком у світі. Протягом свого існування винищувач зазнав чимало модифікацій та покращень, через що й досі не втратив актуальності.

F-16 застосовувалися чи не у всіх сучасних конфліктах. Також є задокументовані свідоцтва про 65 повітряних боїв між ними та радянськими/російськими літаками. Примітно, що у всіх з них F-16 виходив переможцем.

Характеристики F-16

  • розмах крил — 9,45 м (збільшується до 10, якщо на кінцях крил прикріплені ракети);
  • максимальна злітна вага – 21,7 тонни;
  • корисне навантаження – 8,7-8,8 тонни залежно від двигуна;
  • двигун – 7,7 тисячі кгс без форсажу, 13,1 тисячі кгс з форсажем;
  • бойовий радіус – залежно від навантаження від 1,3 до 1,7 тисячі кілометрів;
  • максимальна швидкість — 2178 км/год на висоті 12 200 м

Озброєння F-16 — 20-мм шестиствольна гармата M61A1. Також на винищувачі встановлюють бомби та ракети різних типів, які можуть бути розміщені на 9 точках кріплення.

Як розповідав "Телеграф", влітку минулого року український F-16 збив російський Су-35 на Курському напрямку. В нього поцілила ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, дальність якої 160 км.

