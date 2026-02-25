У Туреччині розбився F-16. На що здатний цей літак, який є складовою української ППО (фото і відео)

Ці літаки захищають українське небо

У Туреччині літак F-16 впав на автомобільне шосе та загорівся. Загинув пілот.

Що треба знати:

F-16 є найпоширенішим бойовим літаком у світі

Ці винищувачі, які Україні передали партнери, є важливою частиною української ППО

Причини авіакатастрофи F-16 у Туреччині встановлює комісія

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Турецької Республіки. Зазначається, що бойовий F-16 близько першої години ночі за місцевим часом злетів з головної авіабази в Баликесирі. Невдовзі зв'язок з бортом було втрачено.

Місце катастрофи

Рятувальники на місці аварії

Винищувач, що виконував плановий політ, впав в районі траси Ізмір-Стамбул, рух було перекрито. Почалася сильна пожежа, пише Yeni Akit. Уламки літака розлетілися на сотні метрів. Причину аварії встановлює комісія з розслідування авіакатастроф.

🔴 Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı.



1 pilotumuz şehit oldu. 🇹🇷



- Balıkesir Valiliği

https://t.co/PIBjvCNkre — VoW (@voiceofworldco) February 24, 2026

Літак F-16 — що про нього відомо

Літак вперше потрапив на озброєння США в далекому 1978 році. F-16 стоять або стояли на озброєнні близько 30 країн світу.

Станом на 2018 рік їх було вироблено понад 4,5 тисячі одиниць, що зробило F-16 найпоширенішим бойовим літаком у світі. Протягом свого існування винищувач зазнав чимало модифікацій та покращень, через що й досі не втратив актуальності.

F-16 застосовувалися чи не у всіх сучасних конфліктах. Також є задокументовані свідоцтва про 65 повітряних боїв між ними та радянськими/російськими літаками. Примітно, що у всіх з них F-16 виходив переможцем.

Винищувач F-16, характеристики

Характеристики F-16

розмах крил — 9,45 м (збільшується до 10, якщо на кінцях крил прикріплені ракети);

максимальна злітна вага – 21,7 тонни;

корисне навантаження – 8,7-8,8 тонни залежно від двигуна;

двигун – 7,7 тисячі кгс без форсажу, 13,1 тисячі кгс з форсажем;

бойовий радіус – залежно від навантаження від 1,3 до 1,7 тисячі кілометрів;

максимальна швидкість — 2178 км/год на висоті 12 200 м

Озброєння F-16 — 20-мм шестиствольна гармата M61A1. Також на винищувачі встановлюють бомби та ракети різних типів, які можуть бути розміщені на 9 точках кріплення.

Як розповідав "Телеграф", влітку минулого року український F-16 збив російський Су-35 на Курському напрямку. В нього поцілила ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, дальність якої 160 км.