Катапультування в асфальт і помста конструктора: які таємниці приховував Ту-22

Цей літак став прокляттям для пілотів

Радянський Ту-22 став одним із найскандальніших бомбардувальників свого часу — його називали людоїдом і вважали рекордсменом за кількістю катастроф. Машина, яка мала посилити стратегічну авіацію СРСР, натомість здобула репутацію небезпечної для власних екіпажів і обросла моторошними легендами.

Про те чому літак вважався найгіршим в історії радянського авіабудування, йдеться у фільмі Pressing. Також автори розповіли, чому Ту-22 прозвали спиртовозом

Людоїд – найгірший бомбардувальник? Чому пілоти його боялися

Радянський літак Ту-22 не пройшов усі необхідні випробування в СРСР. Авіаконструктор Андрій Туполєв створив літак, який насправді був набагато гіршим, набагато повільнішим, ніж сподівався його творець.

Майже кожен п'ятий літак цієї моделі розбивався в авіакатастрофах і пілоти це все прекрасно знали. Вони розуміли, що рано чи пізно прийде їхня черга, і дали Ту-22 назву людоїд.

Ту-22ПД у музеї дальньої авіації на авіабазі Енгельс, 2006 рік

Його вважають найгіршим літаком в історії радянського авіабудування, зокрема через неекономічність та дивний підхід до збереження екіпажу.

Ту-22 був рекордним за кількістю втрачених машин. Мінімально 15% випущених машин було втрачено в аваріях і катастрофах. Там був неправильний зворотний зв'язок в системі управління, бустерній системі, через що гинули люди.

Туполєв створив літак, як помсту пілотам?

В усіх літаках екіпаж катапультується вверх. В Ту-22 екіпаж катапультувався вниз, а бойові завдання планувалося виконувати загалом на малій висоті.

Ходили чутки, що Туполєв створив літак, як помсту пілотам через те, що якийсь льотчик образив його дочку. Скоріше за все, це був жарт, але незрозуміло, чому всі члени екіпажа мали катапультуватися не вверх, а вниз. Це небезпечно, особливо на зльоті та посадці. Це означає, що пілоти мають катапультуватися в асфальт.

Андрій Туполев

Крім того, цей літак практично не мав огляду назад, тільки радіолокатор. Тоді ще не було відповідних телекамер. Весь екіпаж сидів в носовій частині. У пілота і штурмана був огляд тільки вперед. У радиста були тільки бічні вікна. Тобто практично екіпаж нічого не бачив.

ТУ-22 спиртовоз: чому цей літак – мрія алкоголіка

В літака Ту-22 було багато прізвиськ. Його називали людоїд та шило – через видовжену форму і гострий ніс. Інколи жартували, що це шило в дупі радянських пілотів.

Крім того, літак жартома називали спиртовозом. Річ у тім, що під час польоту обладнання охолоджується спиртом. Після посадки можна узяти міцний дріт, ввести його у відповідний отвір та натиснути фіксатор.

Тоді спирт виливався через дріт у підставлений посуд. Це чистий авіаційний спирт, не денатурат. Тому його іноді вживали пілоти, а ще це була така валюта у містечках біля аеродромів.

