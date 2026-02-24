У мережі показали відео із кабіни літака "Мрія" за кілька днів до знищення

Українці згадали "Мрію" у річницю російського вторгнення

Цього дня, 24 лютого, чотири роки тому, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вже 27 лютого 2022 року українці жахнулися від новини, що окупанти знищили легендарний український літак "Мрія".

У річницю початку великої війни користувачі соцмережі Threads згадали, якою була "Мрія" до знищення" і що від неї залишилося після удару росіян.

Так, юрист Євген Пронін опублікував відео з борту літака і розповів, що його було знято за 12 годин до вторгнення.

Це два останні відео з 23 лютого 2022 року на моєму телефоні. Історичні у всіх сенсах цього слова. Це я на борту АН-225 "Мрія" у Гостомелі. До вторгнення та знищення літака залишається 12 годин розповів pronin_law_you

Ще один користувач Threads під ніком _hellheim опублікував фото "Мрії", зроблене 24 лютого 2022 року.

24 лютого 2022 року. Гостомельський аеропорт імені Антонова, 9.38. АН 225 "Мрія" переміщують в ангар, сподіваючись зберегти її. У тому ангарі, через кілька годин і закінчиться її довге та насичене життя поділився _hellheim

А користувачка gurina.oksana.handmade поділилася кадрами вже знищеного літака, датовані березнем 2025 року.

Мрію можна розбити, але не можна вбити. Вірю, що цей красень порадує нас своєю вагою та грацією. Фото з особистого архіву, березень 2025 року розповіла gurina.oksana.handmade

Користувачі відразу почали коментувати публікації про літак "Мрія":

Неприємний факт, що літак можна було в іншу країну перегнати. Не розумію, що це заважало зробити.

Її більше ніколи не збудують.

Краще запитайте, чому його не вивезли з країни, а поставили на ремонт.

Він своє відлітав, дайте йому спокій.

Досі не розумію, яким же треба бути чудовиськом, щоб наказати знищити такий літак.

Окупанти спалили метал, але вони не змогли знищити те, що цей літак уособлював. Сьогодні, за чотири роки, ми знаємо, вони можуть зруйнувати ангар, але вони ніколи не збудують нічого подібного. "Мрія" обов’язково полетить знову.

Боже, як я плакала за нашою "Мрією", ніби шматок мене знищили.

