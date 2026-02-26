Парадокс індексації: чому найменші пенсії залишаться без змін

Частина українських пенсіонерів не відчує індексацію

Найменші пенсії українських пенсіонерів не зміняться навіть після індексації. Це пов'язано із тим, що ці літні люди вже отримують доплати, аби їхня пенсія дотягувала до мінімального рівня.

Що потрібно знати:

Індексація застосовується лише до розрахованого "тіла" пенсії, а не до загальної суми з доплатою

За словами Гетманцева, у результаті люди фактично отримують ту саму суму — на рівні прожиткового мінімуму

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних — 2 595 грн, водночас фактичний показник у 2025 році становив понад 8 400 грн

Про особливості цієї схеми та як виправити ситуацію "Телеграф" поговорив із головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим в матеріалі: "Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми".

Як зазначив політик, після розрахунку пенсії за стажем та заробітком, в разі, якщо сума менша за прожитковий мінімум, держава доплачує до нього. Індексація пенсій застосовується лише до розрахованої суми за стажем та віком, а не до суми доплати.

"Уряд збільшує "тіло" пенсії, але одночасно зменшує суму дотяжки до прожиткового мінімуму. І в результаті фактично людина отримує ту ж саму суму — пенсію в розмірі прожиткового мінімуму. Такі пенсії зростають не через індексацію, а лише тоді, коли підвищується прожитковий мінімум", — резюмує Гетманцев.

Він наголосив, що схема абсурдна. На думку Гетманцева, є кілька виходів: змінити правила індексації або впровадити базову соціальну частину пенсії на рівні фактичного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, у 2026 році встановлений прожитковий мінімум для пенсіонерів та осіб, що втратили працездатність — 2 595 грн. Проте фактичний прожитковий мінімум щонайменше в 3-4 рази більший. Згідно з розрахунками Мінсоцполітики в червні 2025 року, розмір прожиткового мінімуму становив на одну особу в місяць – 8 421,94 грн (9 932,81 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів).

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість пенсіонерів України отримують менше ніж 5 тисяч гривень пенсії. Частина цих пенсій буде проіндексована — їм додадуть від 100 гривень.