Путін незадоволений собою: Яковина пояснив, чого далі чекати від Росії

Кремль прагне захопити Донбас будь-якою ціною

Російський лідер Володимир Путін ймовірніше незадоволений собою через відсутність значних успіхів у війні з Україною. Він покладає чималі сподівання на президента США Дональда Трампа у переговорах.

Що треба знати:

Ймовірніше Путін обере лише один варіант в питанні війни з Україною

Кремль розраховує, що Білий дім дотисне Київ за столом переговорів

Загальну мобілізацію Росія може оголосити лише за однієї умови

Про це розповів журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина на своєму YouTube-каналі. За його словами, ймовірніше Путін наразі незадоволений собою й дуже сильно.

"Путін був набагато вищої думки про себе, що він набагато більш прозорливий політик і полководець. Думав, що зможе швидко та легко захопити Україну, як Крим. Але цього не сталось, тому він страшенно незадоволений. Насамперед незадоволений собою", — каже Яковина.

Журналіст додає, що звісно внутрішні процеси Кремля неможливо побачити, виклики на "килим" тощо. Але, враховуючи динаміку ситуації, можна припустити, що Путін обрав один варіант для себе — зціпити зуби та йти до кінця.

"Не в характері Путіна зараз здаватись, він буде давити, давити, давити до кінця, до перемоги. Тобто він не може дозволити собі відмовитися від продовження цієї війни зараз", — пояснює політичний оглядач.

На думку Яковина, навіть в цьому ключі не слід очікувати загальної мобілізації в Росії. Вона йде там плановими темпами, звісно на фронті все більше іноземців, але всеохоплюючого процесу не буде. Журналіст вважає, що це можливо тільки за умов, якщо ЗСУ прорвуть десь лінію зіткнення та стрімко почнуть звільняти території.

Що Путін планує далі

На думку Яковина, у голови Росії є великі сподівання на президента Трампа. Тобто що саме він допоможе Путіну отримати хоча б Донбас.

"Путін думає, що Трамп змусить чи переконає Зеленського на вигідні для Росії умови миру. Йдеться про виведення військ ЗСУ з території Донеччина та Луганщини", — каже оглядач.

За його словами, це наразі основна стратегія лідера Росії. Адже він не може просто так здатись та підписати мирну угоду, але й вибороти території теж не може. Тому його надія наразі — це президент США.

Щодо тактики росіян, журналіст додає, що окрім "м'ясних" штурмів, вони посилили роботу з дронами на фронті. Наразі йде активний набір в Сили безпілотних систем РФ, а їх роботу вже помічають ЗСУ на передовій.

