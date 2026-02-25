У Дніпрі прогнозують аномальну температуру: коли чекати на квітневе тепло

Дніпру варто готуватись до контрастної погоди на початку весни

У Дніпрі на початку березня очікуються різкі зміни погоди. Після прохолодних днів синоптики прогнозують суттєве потепління, яке може стати несподіваним для містян.

За даними метеограми, вже у першій декаді березня температура повітря різко підійметься до +17 градусів удень. Прогноз дали у "Погода 33".

Як зміниться погода у Дніпрі найближчими днями

На початку місяця у місті переважатиме прохолодна та нестійка погода: вночі можливі невеликі морози до -1 градусу, а удень — у межах +3…+8. Періодично йтимуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Найвідчутніше потепління прогнозують орієнтовно на 8-10 березня, коли повітря прогріється до 17 теплих градусів. Після цього температура дещо знизиться, але залишатиметься переважно плюсовою.

Наприкінці передбачається хвиля затяжних опадів. Разом з ними температура повітря вдень коливатиметься в коридорі +1…4 градуси, а вночі може опуститись до -4 градусів.

Зазначимо, що такі температурні коливання є типовими для початку весни, однак настільки високі показники в середині березня є аномальними.

Що прогнозують Дніпру у березні. Фото: Погода 33

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі дійсно прогнозують березневе потепління, однак, за попередніми даними, воно навряд чи буде аномальним.