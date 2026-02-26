Лише 10% водіїв пройдуть цей тест з ПДР: перевірте знання
Подивіться уважно на задачу
Водії з багаторічним стажем припускаються помилок у ситуаціях, які здаються елементарними. Тому знання правил дорожнього руху є дуже важливим.
На каналі "Керманич" опублікували відео. Там представили задачу.
Завдання
Водій червоного автомобіля наближається до перехрестя. Перед ним встановлено знак, а на дорозі змодельовано три можливі напрямки руху: прямо, ліворуч та праворуч. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля?
Варіанти відповідей
- Тільки прямо.
- Прямо та наліво.
- Направо або наліво.
- Тільки наліво.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
На картинці ми бачимо червоний легковий автомобіль, який під’їхав до ікс-подібного перехрестя. Щоб визначити дозволену траєкторію, необхідно звернути увагу на дорожню обстановку та встановлені знаки.
Перед перехрещенням доріг ми бачимо знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що до цього моменту водій рухався дорогою, де всі смуги призначені для руху в одному напрямку. Відповідно, водій, перебуваючи у лівій смузі, не порушує правила.
Проте за перехрестям дорога стає двосторонньою. Треба розібрати напрямки:
- Рух прямо: Якщо водій продовжить рух прямо з лівої смуги, він опиниться на смузі зустрічного руху, що є грубим порушенням.
- Поворот праворуч: Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє праве положення. Оскільки червоне авто знаходиться у лівій смузі, поворот праворуч заборонено.
- Поворот ліворуч: Водій завчасно зайняв крайнє ліве положення на дорозі з одностороннім рухом, що дозволяє йому безперешкодно здійснити поворот ліворуч.
Правильна відповідь
№ 4. Тільки наліво.
