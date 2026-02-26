Лише 10% водіїв пройдуть цей тест з ПДР: перевірте знання

Подивіться уважно на задачу

Водії з багаторічним стажем припускаються помилок у ситуаціях, які здаються елементарними. Тому знання правил дорожнього руху є дуже важливим.

На каналі "Керманич" опублікували відео. Там представили задачу.

Завдання

Водій червоного автомобіля наближається до перехрестя. Перед ним встановлено знак, а на дорозі змодельовано три можливі напрямки руху: прямо, ліворуч та праворуч. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля?

Правила дорожнього руху

Варіанти відповідей

Тільки прямо. Прямо та наліво. Направо або наліво. Тільки наліво. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

На картинці ми бачимо червоний легковий автомобіль, який під’їхав до ікс-подібного перехрестя. Щоб визначити дозволену траєкторію, необхідно звернути увагу на дорожню обстановку та встановлені знаки.

Перед перехрещенням доріг ми бачимо знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що до цього моменту водій рухався дорогою, де всі смуги призначені для руху в одному напрямку. Відповідно, водій, перебуваючи у лівій смузі, не порушує правила.

Проте за перехрестям дорога стає двосторонньою. Треба розібрати напрямки:

Рух прямо: Якщо водій продовжить рух прямо з лівої смуги, він опиниться на смузі зустрічного руху, що є грубим порушенням.

Якщо водій продовжить рух прямо з лівої смуги, він опиниться на смузі зустрічного руху, що є грубим порушенням. Поворот праворуч: Згідно з пунктом 10.4 ПДР , перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє праве положення . Оскільки червоне авто знаходиться у лівій смузі, поворот праворуч заборонено.

Згідно з , перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне . Оскільки червоне авто знаходиться у лівій смузі, поворот праворуч заборонено. Поворот ліворуч: Водій завчасно зайняв крайнє ліве положення на дорозі з одностороннім рухом, що дозволяє йому безперешкодно здійснити поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№ 4. Тільки наліво.

