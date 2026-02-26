Оренда квартир у Києві подешевшала на 3000 грн за пів року. У чому каверза і що буде далі

Шукачів житла у столиці тепер цікавить не місце розташування приміщення

В Києві суттєво знизилася вартість оренди квартир – вплив на це могли мати кілька факторів, у тому числі й масовані обстріли та відключення світла, тепла і води, спровоковані їхніми наслідками.

"Телеграф" розповість, чому ринок оренди почав демонструвати іншу динаміку та чи варто поспішати з пошуком квартири.

Десь упало, десь зросло

За останні пів року винаймати квартиру в Києві справді стало помітно вигідніше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тисяч гривень, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше — близько 22 945 грн. Падіння склало понад 11%, що виглядає як свято для гаманця.

Але не все так просто. Якщо подивитися на ситуацію у річному вимірі, картина змінюється кардинально. Порівняно з минулим роком квартири подорожчали на 10,5% — тобто плюс 2 200 грн до цінника. А в останній місяць і зовсім стався стрибок на 5,5% (майже +1200 грн).

Як змінювалася ціна оренди квартири у Києві

Експерти порталу M2bomber, які проводили дослідження, припускають: ринок нарешті намацав дно і починає розвертатися у бік подорожчання. Так що дешевий період, схоже, добігає кінця.

Де ловити найдешевші варіанти?

Розкид цін по районах вражає уяву — різниця між спальним масивом та центром сягає майже 24 тисяч гривень.

Найлояльніші до бюджету орендаря Дарницький район. Там середня вартість оренди тримається на рівні 14 750 грн. Слідом за ним ідуть:

Оболонь — 17 000 грн;

Святошин — 17 500 грн;

Деснянський район — 18 000 грн;

Солом’янка — 19 300 грн.

Золоті квадрати: де доведеться розщедритися?

Абсолютним лідером за дорожнечею залишається Шевченківський район. Життя в центрі коштує в середньому 38 720 грн на місяць.

Також у трійці антилідерів опинилися:

Дніпровський район — 32 000 грн;

Поділ — 29 014 грн.

Трохи демократичніші ціни на Печерську (27 149 грн) та в Голосіївському районі (24 000 грн).

Скільки в середньому коштує оренда квартири по районам Києва

Скільки просять за "однушку", "двушку" чи "трьошку"?

Ринок перенасичений пропозиціями за конкретними цінами. Найбільше однокімнатних квартир (по 9,7% від загальної кількості оголошень) здають за 10 000, 13 000, 25 000 та 35 000 гривень.

Що стосується двокімнатних, то тут беззаперечний хіт — ціна 14 400 грн. Майже 14% власників готові віддати свої метри саме за ці гроші.

А от ринок трикімнатних квартир розірваний між економ- та преміумсегмент. Найчастіше в оголошеннях фігурують три ціни: соціальні 14 400 грн, бюджетні 18 000 грн та елітні 43 200 грн. Кожен з цих варіантів займає по 13,3% ринку.

"Не орієнтуйтесь на січень": рієлтор — про премію за автономність та чи обігнав Львів столицю

Рієлтор Ірина Седляр в коментарі "Телеграфу" пояснила, що січнева статистика не має вводити в оману.

"Щодо цін на оренду в Києві на початку року — вони в цілому залишаються стабільними порівняно з груднем. Однокімнатні трохи дешевші, 2-3-кімнатні — практично без змін. Але тут важливо не забувати, що січень завжди не найактивніший місяць на ринку, тому сильно орієнтуватися на нього не варто", — зазначила експертка.

На фоні відключень орендарі кардинально змінили вимоги до житла. Як розповіла Ірина Седляр, наявність енергонезалежності перетворилася на вагомий аргумент під час торгу.

На фоні нестабільного енергозабезпечення орендарі стали готові платити більше за житло, де можна жити автономно. Наявність газової плити, автономного опалення або генератора сьогодні — це свого роду преміумкритерій для оренди Ірина Седляр

Ірина Седляр / Facebook-сторінка

Ще один тренд початку 2026 року — зміна географії попиту. Спальні масиви лівобережжя демонструють не меншу активність, ніж престижний Печерськ.

"Традиційно високий попит зберігається на Печерський район. Водночас дуже активно орендують і Лівий берег, зокрема Позняки та Осокорки. Але якщо порівнювати з минулим роком, то сьогодні орендарі дедалі частіше звертають увагу не стільки на сам район, скільки на конкретний житловий комплекс", — розповіла Ірина Седляр.

Весняне пожвавлення, за її словами, буде м'яким. Ті квартири, які не можуть похизуватися автономністю, можуть втратити в ціні навіть попри загальний ріст попиту.

"Після сезонної стабілізації ринок традиційно активізується, але підйом цін буде помірним. Щоб не переплачувати, краще шукати квартиру не в пік сезонного попиту, тобто на початку весни або трохи раніше", — підсумувала вона.

Нещодавні дослідження свідчили, що Львів за вартістю оренди однокімнатних квартир іноді обганяє Київ. Однак, за словами рієлторки, це порівняння не зовсім коректне.

"Так, певний час Львів за окремими сегментами може виглядати дорожчим, але це не означає, що столичний ринок просів. У Києві зараз більше пропозиції. На мою думку, блекаути безумовно вплинули на попит. Але важливо пам'ятати: будинки, які є автономними, практично не втратили в ціні, а в багатьох випадках навіть подорожчали. Тому при аналізі ринку оренди потрібно враховувати саме рівень автономності, а не тільки локацію", — резюмувала експертка.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що мінімальні пенсії українських пенсіонерів не збільшаться навіть після проведення індексації. Це пов’язано з тим, що такі люди похилого віку вже отримують доплати, які доводять їх виплати до встановленого мінімального рівня.