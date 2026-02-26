Ходить з нею на суди і підтримує: як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, з яким вона 46 років у шлюбі

Він тримав її за руку в суді під час останніх подій

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики. Вона прийшла до парламенту 1997 року і залишається при владі й досі. Нещодавно політик стала фігуранткою гучного судового розгляду, пов’язаного із підкупом народних депутатів. Під час судових засідань поряд із Юлією Володимирівною весь час поряд її чоловік Олександр.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Олександра Тимошенка, як він виглядає та чим займається.

Олександр Тимошенко — що про нього відомо?

Олександр Тимошенко народився у Дніпропетровську 11 червня 1960 року, зараз йому 65 років. З Юлією Володимирівною вони одружилися далекого 1979 року і залишаються разом вже близько 46 років. У цьому шлюбі народилася єдина дочка Євгенія.

Юлія та Олександр Тимошенко у молодості. Фото: відкриті ічточники

Згідно з розслідуваннями, зокрема платформи YouControl на січень 2026 року, Олександр Тимошенко володіє бізнесом як в Україні, так і в Європі. Він власник косметичного бренду "Леді Ю" та інвестує у фермерські господарства у Дніпропетровській області. Також Тимошенко очолює громадську організацію Batkivshchyna Prague, zs (Прага), створену для співпраці українців за кордоном.

Юлія та Олександр Тимошенко разом десятки років. Фото: відкриті джерела

До листопада 2024 року чоловік Юлії Володимирівни керував компанією Britico Product sro, яка займалася нерухомістю та рекламою. Крім того, у минулому він також займався будівельним бізнесом у Празі та інвестиціями у "зелену" енергетику.

Юлія та Олександр Тимошенко. Фото: https://www.instagram.com/yulia_tymoshenko/

Де зараз чоловік Тимошенко?

Судячи з останніх фото у ЗМІ та соцмережах, Олександр зараз живе в Україні та гаряче підтримує свою дружину-політика, яка опинилася у центрі корупційного розслідування. Його регулярно бачать у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) поряд із Юлією Тимошенко.

Юлія Тимошенко у суді. Фото: Getty Images

Відомо, що в рамках розслідування підкупу депутатів, суд спочатку заарештував не лише майно та активи нардепки, а й її чоловіка Олександра. Однак 16 лютого 2026 року ВАКС зняв арешт з його автомобілів (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 та Audi A8), двох гаражів у Дніпрі та суми $6 300.

Юлія Тимошенко в суді, а її чоловік постійно поруч. Фото: Getty Images

На відміну від Юлії Тимошенко, яка весь час на виду у публіки і часто миготить у медіа, її чоловік тримається тіні. Його характеризують як непублічну людину, яка рідко дає інтерв’ю і майже не коментує політику.

Олександр супроводжував Юлію Тимошенко у суді. Фото: Getty Images

Юлія та Олександр Тимошенко у суді трималися за руки. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що постпред Росії в ООН Небензя назвав себе українцем та зганьбився. Історик поставив його на місце.