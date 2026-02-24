Одеса перетвориться на болото у березні? Які сюрпризи принесе погода та чи чекати тепла

Більшість днів в обласному центрі буде дощовим.

Березень в Одесі, найімовірніше, буде дощовим та прохолодним. Температура повітря в цей період часу не перевищуватиме +10 градусів, а найчастіше буде ближче до 0.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, на думку фахівців Meteofor, протягом цього місяця в Одесі стовпчики термометрів будуть на рівні -2+5 градусів. Приблизно з 10 числа повністю підуть навіть нічні мінуси. При цьому більша частина днів в обласному центрі буде дощовою.

Погода в Одесі

Такий прогноз дають і синоптики Meteo.ua. За їхніми розрахунками, середня температура повітря в Одесі буде на 0+5 градусів із рідкісними підйомами до +9+10 градусів. Також можливі часті опади у вигляді дощів.

Погода в Одесі

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що Україну з 23 лютого прийде довгоочікуване потепління. Надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Це призведе до зміни погодних умов: посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск, очікуються опади.

На початку березня по всій країні очікується тепла погода. Але при цьому потепління призведе до активного танення снігу, що може спричинити підвищення рівня води в річках та підтоплення окремих низинних територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що понад 20 сіл однієї з областей можуть піти під воду вже цієї весни.