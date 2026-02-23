Могила Чапкіса напередодні його дня народження виглядає забутою (фото)
Діти хореографа перебувають за кордоном
Народний артист України, легендарний хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, чиї діти нині мешкають за кордоном, похований на Байковому кладовищі. На місці його поховання довгий час не було пам'ятника, згодом на меморіалі зробили помилки, а тепер, напередодні дня народження танцюриста, його могила виглядає занедбаною.
Що варто знати
- Напередодні дня народження Григорія Чапкіса його могила на Байковому кладовищі майже повністю засипана снігом
- Гідний монумент з’явився лише через три роки після смерті артиста, проте спершу на ньому припустилися помилок у датах народження та смерті
- Поки могили поруч виглядають доглянутими та розчищеними, місце спочинку видатного танцюриста залишається без належної уваги
Що відомо про Григорія Чапкіса
Народився він 24 лютого 1930 року в Кишиневі, а свій творчий шлях почав ще в дитинстві, коли вперше вийшов на сцену. Професійну кар’єру побудував у складних умовах — танцював у Державному ансамблі танцю УРСР ім. Павла Вірського, був постановником і знаковою фігурою в хореографії. Згодом відкрив власну школу, викладав, був членом журі популярного шоу "Танці з зірками", після чого й здобув широку впізнаваність.
Стан могили Григорія Чапкіса
Легендарний хореограф помер 13 червня 2021 року. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві — і довгий час його могила виглядала зовсім не так, як цього заслуговував майстер світового рівня.
Довгі місяці там не було достойного пам’ятника. Лише табличка з ініціалами та датою смерті, штучні квіти і пусті вази. За три роки пам'ятник встановили, але на плиті вказали неправильно дати народження і смерті. Замість народження 24 лютого — "24 квітня", а смертельний день зазначено як "13 липня" замість 13 червня.
Як зараз виглядає могила Григорія Чапкіса
Помилки в датах було виправлено. Однак напередодні дня народження, ввечері 23 лютого могила хореографа виглядає занедбаною. На плиті — кучугури снігу і ледь видніються квіти з-під нього. Хоча могили позаду мають більш доглянутий вигляд — там сніг розчищений.
