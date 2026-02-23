Могила Чапкіса напередодні його дня народження виглядає забутою (фото)

Діти хореографа перебувають за кордоном

Народний артист України, легендарний хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, чиї діти нині мешкають за кордоном, похований на Байковому кладовищі. На місці його поховання довгий час не було пам'ятника, згодом на меморіалі зробили помилки, а тепер, напередодні дня народження танцюриста, його могила виглядає занедбаною.

Що варто знати

Напередодні дня народження Григорія Чапкіса його могила на Байковому кладовищі майже повністю засипана снігом

Гідний монумент з’явився лише через три роки після смерті артиста, проте спершу на ньому припустилися помилок у датах народження та смерті

Поки могили поруч виглядають доглянутими та розчищеними, місце спочинку видатного танцюриста залишається без належної уваги

Що відомо про Григорія Чапкіса

Народився він 24 лютого 1930 року в Кишиневі, а свій творчий шлях почав ще в дитинстві, коли вперше вийшов на сцену. Професійну кар’єру побудував у складних умовах — танцював у Державному ансамблі танцю УРСР ім. Павла Вірського, був постановником і знаковою фігурою в хореографії. Згодом відкрив власну школу, викладав, був членом журі популярного шоу "Танці з зірками", після чого й здобув широку впізнаваність.

Григорій Чапкіс. Фото: 1+1

Стан могили Григорія Чапкіса

Легендарний хореограф помер 13 червня 2021 року. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві — і довгий час його могила виглядала зовсім не так, як цього заслуговував майстер світового рівня.

Могила Григорія Чапкіса у 2024 році. Фото з відкритих джерел

Довгі місяці там не було достойного пам’ятника. Лише табличка з ініціалами та датою смерті, штучні квіти і пусті вази. За три роки пам'ятник встановили, але на плиті вказали неправильно дати народження і смерті. Замість народження 24 лютого — "24 квітня", а смертельний день зазначено як "13 липня" замість 13 червня.

Могила Григорія Чапкіса з помилками на плиті. Фото: Страна.ua

Могила Григорія Чапкіса влітку 2025. Фото: Телеграф

Як зараз виглядає могила Григорія Чапкіса

Помилки в датах було виправлено. Однак напередодні дня народження, ввечері 23 лютого могила хореографа виглядає занедбаною. На плиті — кучугури снігу і ледь видніються квіти з-під нього. Хоча могили позаду мають більш доглянутий вигляд — там сніг розчищений.

Могила Григорія Чапкіса зараз. Фото: Телеграф

Могила Григорія Чапкіса напередодні річниці від його дня народження. Фото: Телеграф

Могила Григорія Чапкіса зараз. Фото: Телеграф

