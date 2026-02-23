ЄС позбавляється "залежності": чи може Європа відновити економічні відносини з РФ

Європа не готова повернутись до торгівлі та економічних звʼязків з РФ

Попри чутки про відновлення прямого діалогу та економічних відносин з РФ, Євросоюз розуміє, що наразі необхідно продовжувати підтримку України. На цьому етапі дуже важливо не зменшувати тиск на агресора.

Саме тому Євросоюз ухвалив стратегічні рішення щодо неможливості відновлення закупівлі російських енергоносіїв і пререглядати їх не має наміру. Про це під час спілкування з українськими журналістами у Брюсселі заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у відповідь на запитання кореспондентки "Телеграфа".

Підтримка України

"Зараз важливо продовжувати підтримку України та зберігати тиск на Росію. З огляду на те, що США більше не надають нової фінансової чи військової допомоги Україні, ЄС посилив свою підтримку. Саме тому обсяг нашої допомоги на ці два роки є суттєво більшим, ніж раніше. Нині вона покриває щонайменше дві третини фінансових потреб України, залишаючи партнерам потребу забезпечити не більше однієї третини", — наголосив Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс. Фото "Телеграф"

Він додав, що ЄС не збирається перегладати санкційну політику щодо РФ. Тож тиск на державу-агресора буде продовжуватись.

"Як я вже зазначав, ми готуємо 20-й пакет санкцій, і серед передбачених заходів — повна заборона на надання морських послуг. В ідеалі ми хотіли б реалізувати це у співпраці та координації з країнами G7 і США. Саме таким є наш підхід до взаємодії зі США з цього питання", — пояснив Домбровскіс.

Яким має бути заверешення війни

Єврокомісар пояснив, що стосовно "мирного процесу" між Україною США та Росією, ЄС наголошує на необхідності забезпечення справедливого й тривалого миру з реальними гарантіями безпеки. За його словами, дуже важливо щоб припинення бойових дій не стало лише черговою паузою для Росії з метою перегрупування та продовження агресії.

"Ширше кажучи, ЄС уже ухвалив стратегічні рішення, зокрема щодо позбавлення залежності від постачання російського викопного палива. Повернення до цієї залежності не планується. Ми вже ухвалили рішення повністю відмовитися від російських викопних енергоносіїв, і жодних планів щодо відновлення імпорту немає", — наголосив Домбровскіс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не бачить готовності Росії до компромісу у питанні припинення війни в Україні. Він наголосив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи зможе принести мир.