Чи справляється Залужний із посадою посла в Британії: Сибіга оцінив роботу ексголовнокомандувача

Велика Британія є дуже важливою для України й робота посла в ній — результативна

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний плідно працює на посаді посла України у Великій Британії. У відносинах Київ-Лондон є прогрес, і, попри чутки, немає підстав вважати, що невдовзі Залужного буде звільнено.

Про це розповів очільник МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді". За його словами, посол Залужний успішно працює над виконанням поставлених завдань у надзвичайно важливій столиці — Лондоні.

Він виконує всі завдання, і ми бачимо динаміку двосторонніх відносин з Британією. Давайте дивитися на результати. Буквально минулого тижня Велика Британія надала 20 млн фунтів на енергетику. Ми бачимо практичне наповнення Угоди про столітнє партнерство, є поточна щоденна практична робота, — сказав Сибіга

Крім того, колишній головнокомандувач представляє Україну в Міжнародній морській організації. У 2024 році вдалося не допустити обрання Росії в її керівні органи. Тому ефективність Залужного як дипломата є доброю, вважає очільник МЗС.

Валерій Залужний

Періодично виникають чутки, що Залужний може піти з посади – причому сам він їх так і не спростував, сформулювавши заяву дуже обтічно. Це враження посилила й зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, на якій той "подякував послу за роботу". Зазвичай такі слова звучать, коли посол йде з посади. Однак Сибіга не бачить підстав вважати, що Залужний залишає посаду.

Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення – це прерогатива президента, — резюмував він

Україною поширилися чутки про звільнення Залужного з посади посла

Наприкінці 2025 року видання NV повідомило про можливе звільнення Залужного. Пізніше цю інформацію спростували у його команді. "Телеграф" дізнався у джерела з оточення ексголовкому про його плани, а також поспілкувався з політологами.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, Валерій Залужний коливається у своїх рішеннях. За його словами, він чув, що Залужний казав Зеленському, під час приїзду в Україну, що не хоче повертатися у Лондон.

Що писав Залужний про свою роботу послом у січні

Проте протягом січня Залужний не залишив посаду, й виконував свої обов'язки. Зокрема вже 8 січня він поділився успіхом — у Лондоні відкрився "Паспортний сервіс", завдяки якому адміністративні послуги для українців стали простішими та доступнішими.

Залужний на відкритті паспортного сервісу

16 січня ексголовком зустрічав в Україні заступника премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Ламмі. Він прибув у Київ для участі у Форумі сторічного партнерства і обговорення конкретного наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії.

Залужний зустрів Девіда Ламмі в Україні

На Форумі виступив і сам Залужний. Дипломат наголосив, що Угода про сторічне партнерство — не символічний документ, а чітка "дорожня карта" співпраці на покоління вперед. Вона охоплює безпеку й оборону, економіку і фінанси, енергетику та інновації, відбудову, культуру, освіту.

