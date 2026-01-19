Залужний, Кулеба, Притула: кого і навіщо збирає навколо себе Зеленський

Політичний сигнал чи майбутні кадрові рішення?

В січні президент України Володимир Зеленський зустрівся з рядом волонтерів та інших лідерів думок. Серед них — посол у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністри Дмитро Кулеба та Олександр Кубарков, волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула. Це може бути спроба Зеленського зміцнити свою репутацію та провести певний ребрендинг його команди.

Що потрібно знати:

Журналістка Юлія Забєліна пов’язує ці зустрічі зі спробою посилити публічну позицію президента

За її оцінкою, у майбутніх політичних конфігураціях більшість нинішніх депутатів "Слуги народу" можуть не потрапити до списків

Такий висновок пропонує журналістка Юлія Забєліна на своєму Youtube-каналі. Вона наголосила, що це може бути ребрендингом його нової політичної сили, адже зазначає — "95% депутатів "Слуги народу" в наступних можливих конфігураціях списків списку політичної сили Зеленського існувати не буде". Президент начебто сигналізує, що зробив висновки, а також "судячи з усього, президент Зеленський продає всім нам, що команду України очолює він".

Вона окремо зупинилась на двох ексміністрах, з якими Зеленський розставався на не найкращій ноті. Олександр Кубраков був міністром інфраструктури України, його звільнили в 2024 році. Забєліна каже, що підозрювали в співпраці з НАБУ і попри це він не відмовився від зустрічі з президентом.

Олександр Кубраков на зустрічі з Зеленським/ Фото: Телеграм-канал Зеленського

Інша зустріч в Зеленського була з Дмитром Кулебою, що до 2024 року був міністром закордонних справ. Вона зазначає, що щодо нього начебто є низка кадрових ідей. Зокрема каже про посаду посла та посаду очільника служби зовнішньої розвідки. "Хоча він точно не є там зараз основним кандидатом", — акцентує Забєліна.

Дмитро Кулеба на зустрічі з Зеленським / Фото: Телеграм-канал Зеленського

Днями Кулеба коментував таку можливість, зауваживши, що конкретних пропозицій не отримував, проте в разі чого "розгляне з вдячністю".

