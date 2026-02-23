Не купуйте ці цукерки в "АТБ" сьогодні: скоро на них заощадите майже 200 грн

Знижка на солодощі буде суттєва

Мережа магазинів "АТБ" готує для українців весняні знижки. Проте поспішати зараз купувати деякі товари не варто — це стосується цукерок Roshen Chocolateria.

Користувачі соцмережі Threads поширюють інформацію щодо майбутніх знижок у мережі супермаркетів "АТБ". "Телеграф" розповість деталі.

Наразі ціна на цей товар у магазинах та на сайті становить близько 373,90 грн. Проте, за словами очевидців, варто зачекати до 25 лютого, коли стартує велика акція до весняних свят.

Автор одного з популярних дописів запевняє, що знижка складе 50%, що дозволить зекономити майже половину вартості:

Спойлер. І ці цукерки з захмарною ціною сьогодні і завтра не варто купувати. 25 лютого вони будуть на 50% дешевше!!! Це буде акція в АТБ до весняних свят. Інформація мільйон відсотків перевірена і достовірна, пишуть у тредс

Чому це вигідно

Якщо прогноз справдиться, ціна за коробку впаде з ~379 грн до приблизно 190 грн. Таким чином, покупці зможуть заощадити майже 190–200 грн на одній одиниці товару.

Тож, якщо ви планували купувати солодощі на подарунки, краще відкласти візит до магазину на кілька днів.

Чим корисні акції в магазинах

Акції в продуктових магазинах корисні покупцям, оскільки дозволяють заощадити кошти, спробувати нові продукти за зниженою ціною, а також зменшити витрати на базові товари. Це також можливість придбати дорожчі товари, на які раніше бракувало бюджету.

