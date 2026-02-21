Рекордні втрати росіян, удари по РФ та можливе завершення війни: головне з нового інтерв'ю Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський вважає, що, попри дуже складну ситуацію на полі бою, українське військо завдає великих втрат російським окупаційним військам. Це дає змогу зривати російські військові плани та примушує їх "тверезіше" дивитись на продовження агресії.

Втрати російської армії за останній період перевищили рівень набору новобранців до її лав. Про це пише французьке видання Le Monde.

Ситуація на фронті

Генерал Олександр Сирський визнає, що зараз надзвичайно важкий період для України та її Збройних сил. Попри це українське військо дає гідну відсіч "найбільшій та найпотужнішій армії в Європі". Також він вважає, що військова ситуація могла б бути значно гіршою, адже цілі Росії були набагато амбітнішими.

"Росія готувала свої війська до проведення масштабної наступальної операції у 2025 році. Вона хотіла захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону в Харківській та Сумській областях, але їй це не вдалося", – пояснив генерал.

Що завадило планам росіян

Сирський вказав на дії ЗСУ, які дозволили зірвати російські плани. Це, зокрема, Бєлгородська та Курська операції.

"Ми провели дві наступальні операції на території Росії, у березні-квітні в Бєлгородській області, потім у травні-червні в Курській області. Це дозволило нам змусити ворога передислокувати свої сили. Він не зміг розпочати наступальну операцію, яку планував на весну", — розповів він.

Генерал Олександр Сирський. Фото Le Monde

Інші успішні дії стосуються південно-східної частини лінії фронту. А саме прориву супротивника до Добропілля.

"У серпні 2025 року ворог розпочав наступ на напрямку Добропілля, намагаючись оточити агломерацію Покровськ-Мирноград. І, розгорнувши групу морської піхоти, вони планували розпочати наступ у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Вони могли просунутися глибоко", – розповів Сирський.

Він додав, щоб зірвати їхні плани, ЗСУ розпочали контрнаступ на напрямку Добропілля. Передові частини 51-ї армії Росії опинилися фактично в оточенні.

"Щоб запобігти їхньому знищенню, вони передислокували свою морську піхоту на цей напрямок, де з того часу загрузли в боях", — зазначив генерал.

"Захоплення" росіянами Куп'янська та Покровська

У відповідь на запитання про захоплення РФ Куп'янська та Покровська, Сирський лише посміхнувся. Ці міста до цього часу контролюються Україною.

"Незважаючи на заяви генерала Герасимова та самого Путіна, 97% Куп'янська наразі перебуває під контролем українських військ. У Покровську ситуація складніша, але місто не впало. Ворог намагається захопити місто вже дев'ятнадцять місяців. Вони кинули всі свої сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході", – стверджує він.

Генерал Олександр Сирський на позиціях під Києвом у 2022 році. Фото АР

Зміна "психології" війни

На думку генерала Сирського, "зміна характеру конфлікту та поява технологічної зброї, такої як безпілотники, змінили психологію війни". Технологічність стає вирішальним фактором в конфлікті.

"Піхотинець буквально на вагу золота. Адже більшість наступальних дій здійснюються пішки Водночас, нині спостерігається стрімке зростання війни, що ведеться за допомогою економіки та технологій. Щодня кожною зі сторін використовується від 6000 до 8000 дронів FPV, на додаток до сотень розвідувальних дронів для командування та управління вогнем артилерії", — пояснив Сирський.

Тактика deep strike

"Удари по військових цілях, розташованих вглибині території РФ, таких як аеродроми, бази та військові заводи, а також компаніях нафтогазового сектору дозволили "збити гонор" з росіян. У 2025 році були здійснені удари по 719 цілях, що завдало ворогові збитків понад 15 мільярдів доларів (близько 12,7 мільярдів євро)", — розповів Сирський

Вперше втрати росіян перевищили набір

"2025 рік став першим роком війни, в якому втрати російської армії перевищили рівень набору. Незважаючи на те, що у 2025 році Росії вдалося мобілізувати та призвати 406 тисяч осіб, їхні загальні втрати загиблими та пораненими склали приблизно 418 тисяч солдатів. Ці цифри, слід розглядати з огляду на той факт, що в тому ж році російські окупаційні сили були збільшені до 713 тисяч військовослужбовців", — розповів Сирський.

Генерал Олександр Сирський

Яким має бути завершення війни

За словами генерала, війна, яка завершиться несправедливо, не буде вважатись успіхом. Його насамперед хвилює, щоб "Україна не була змушена відмовитися від своєї території".

"До завершення переговорів моє завдання полягає в тому, що б не сталося, нашими діями на полі бою не допустити просування ворога вглиб нашої оборони та звільнити нашу територію, де це можливо. Саме це забезпечить чесні переговори, що призведуть до справедливого миру", — підкреслив Сирський.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото Anadolu Agency

