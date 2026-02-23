Жодного разу: Зеленський розповів, чого не дозволяє собі від початку великої війни

Президент зізнався, від чого довелося відмовитись

Володимир Зеленський – президент України, який під час війни залишається в країні та є головнокомандувачем армії. З початку повномасштабного вторгнення його графік і розпорядок сильно змінився. І ті речі, які були доступні йому раніше, тепер під забороною. Однак, він з розумінням відноситься до умов, в яких тепер доводиться жити і працювати.

Про це він розповів у новому інтерв’ю виданню Clash Report.

За словами Зеленського, з початку великої війни він жодного разу не ходив до кафе з дітьми, не проводив цілий день із сім’єю.

Я не відвідую кінотеатри та театри. Я не ходжу до магазинів і жодного разу не був у кафе за весь час війни розповів Володимир Зеленський

За його словами, максимум — це кава на заправках, коли їде кудись у відрядження. Також президент розповів, що і його діти особливо нікуди не ходять, хіба дуже рідко, там, з бабусею.

Але знову ж таки, все нормально. Я розумію, що то за умови. Але так, щоби сімейний день, ми з дітьми кудись пішли — такого немає додав Зеленський

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка раптово зустріла на ринку Віктора Ющенка. Він був без охорони, без суєти.