Путін не може піти з поразкою: навіщо насправді йому перемога у війні з Україною

Зупинившись зараз Володимир Путін ризикує стати жертвою "палацового перевороту"

Очільник Кремля Володимир Путін, як кожен авторитарний правитель не може дозволити собі проявляти слабкість. Саме тому він не бажає припиняти агресію проти України і всіляко намагається продовжити бойові дії.

Станом на зараз, Росія не досягла значних результатів у війні і не може похизуватись "трофеями". Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Що потрібно знати:

Володимир Путін прагне продовжити війну проти України якнайдовше

Зупинка бойових дій може викликати нерозуміння в оточенні диктатора

Зупинившись зараз Путін не зможе показати результатів тих задач, які він ставив починаючи війну

"Він не може бути слабким для свого оточення. Відомо, що російський народ, сприйме будь-якого керівника, будь-якого лідера, будь-якого верховного правителя тільки за однієї умови — якщо він не буде слабким. Якщо він буде слабким, його не сприймуть, його знищать свої ж. І тому лідер, повинен постійно когось своїх з'їдати, постійно бути на хвилі перемоги, постійно давати перемогу своїм нижчому, своїм, ну, нижчим підлеглим, своїм соратникам", — сказав Ступак.

Експерт зазначив, якщо зараз Путін закінчить війну, і скаже, що Росія перемогла, він не зможе похизуватись великими досягненнями. Внаслідок чого, питання виникнуть вже персонально до нього.

"Звичайному народу по телевізору скажуть, що ми тут всіх перемогли і вони це сприймуть. Але самі військові, силовики, його оточення скажуть, що ми втратили стільки людей, ресурсів, можливостей, де наша перемога?", — зазначив експерт.

Він додав, що, з іншої сторони, російські генерали не зацікавлені, щоб війна закінчувалась. Адже вони заробляють на ній мільйони доларів.

Іван Ступак

"Але відсутність перемоги буде давати приводи для розмов в оточенні Путіна. І він не може завершити цю війну без якоїсь великої перемоги. Велика перемога для нього — захопити Донбас, змусити країни НАТО відмовитися від України та Грузії, зафіксувати це в паперовому вигляді. Потім цей папірчик під скло і десь в Ермітажі повісити, щоб кожного дня на нього дивитися. Це також скорочення української армії. Тобто йому потрібне щось вагоме, щоб сказати: "Я цього досяг"", — підкреслив Ступак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про всіх дітей Путіна. Де вони зараз і чим займаються.