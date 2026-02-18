Колекціонери віддадуть за них дуже багато грошей: шукайте ці значки на сервізах з бабусиного серванту

Багато заводів були на території України, але також цінується ленінградська та імпортна порцеляна

На тлі потрясінь, що трапились з Україною, активізувалися колекціонери порцеляни. Багато людей вимушено покинули свої будинки, хтось зовсім залишився без даху над головою, а інші поспішають розпродати що можна, щоб з грошима розпочати нове життя на чужині. Тому на ринку з’явилося чимало сервізів з "бабусиних сервантів", деякі з яких можуть бути справжнім раритетом.

До речі, сервізи з НДР не так подорожчали, як посуд із СРСР. Мабуть, відіграло свою роль і те, що якщо за радянських часів в Україні працювали понад 12 фарфорових заводів, але до 20-х років ця галузь зійшла нанівець, а ринок країни завалений продукцією з Китаю. Тому розумні антиквари поспішають поповнити свої колекції за рахунок тих сервізів, які ще збереглися, і яких більше нема кому випускати.

ЛФЗ

Клеймо з хитромудрих букв "ЛФЗ" свідчить, що це продукція від Ленінградського фарфорового заводу. Знамениті сервізи "Золота осінь", "Весняний", "Кобальтова сітка" відомі на весь світ і дорого коштують.

Так виглядає тавро "ЛФЗ"

"Золота осінь" від ЛФЗ коштуватиме 20 тисяч гривень

Кремгес

Порцеляна, яку випускав Світловодський завод (Кремгес) — користується великою популярністю. Серед безлічі сервізів особняком стоїть легендарний "Олімпійський", випущений 1979 року. Саме цей сервіз зараз коштує від 2 до 4 тисяч гривень залежно від стану.

Клеймо Кремгес на сервізі на честь Олімпіади-80

Ручний розпис на чашках українських виробників - завжди гарно

Баранівка

Говорячи про українську порцеляну, не можна не згадати про знамениту Баранівку, завод у Житомирській області.

Клеймо Баранівського порцелянового заводу

Найяскравішим її сервізом став "Бутон". Ціна на нього варіюється від 1 до 5 тисяч гривень залежно від стану та сортності.

Сервіз "Бутон" і через роки виглядає ефектно

Довбиський порцеляновий завод

Довбиський фарфоровий завод у тій же Житомирській області має велику історію, почавши працювати ще наприкінці 19 століття.

Так виглядало тавро Довбиського фарфорового заводу в різні роки

Сервіз "Калина" від Довбиша коштуватиме колекціонерові від 2 до 3 тисяч гривень.

Найрідкісніша порцеляна

Не можна обминути й імпортну порцеляну. Для інтересу пропонуємо подивитися вкрай рідкісне тавро, яке завершується словами "Germany US Zone". Це яскраве свідчення того, що ця чашка кави була зроблена після 1945, але до 1949, коли власне і були утворені ФРН і НДР. Вартість такої кавової пари становить близько 100 євро, але купуючи такий посуд, треба розуміти, що це дуже перспективне вкладення, адже антикваріат майже ніколи не дешевшає.

Залишається тільки порадити більш уважно оглянути ваші серванти або навіть горища, де часто можна зустріти справжню "капсулу часу". Саме так називають сервізи, що збереглися у заводській упаковці. Такі речі коштують особливо дорого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які радянські сервізи "Рибки" коштують найбільше.