Метро в Тернополі могло мати 12 станцій? Чому підземну лінію так і не побудували

У мережі вже показали, як метрополітен міг би виглядати сьогодні

В Україні є лише три міста, які мають власний метрополітен, однак за радянських часів проєктів підземного транспорту було в рази більше. Щоправда, Тернопіль в цю кількість не потрапив.

"Телеграф" розповість, чому файне місто не має метро та чи дійсно його ніколи не планували збудувати. До слова, у мережі вже завірусилось відео, створене за допомогою штучного інтелекту (ШІ), де показали станції Тернопільского метро.

Чому Тернопіль не має метро

Відповідь на це досить проста, адже підземний громадський транспорт здебільшого будували саме у великих містах, де значний пасажиропотік. Тернопіль же має невелику кількість населення — 200-230 тисяч осіб. Тому створювати метро було економічно невигідно. В СРСР навіть проєкту метрополітену для цього міста не було.

Якби виглядало метро в Тернополі. Фото: ШІ

Якби виглядало метро в Тернополі. Фото: ШІ

Потреби місцевих цілком покриває наземний електротранспорт та автобуси. Однак місцеві не раз говорили про доцільність створення метро у Тернополі, але далі розмов це діло не пішло.

Одна зі станцій метро в Тернополі. Фото: ШІ

Одна зі станцій метро в Тернополі. Фото: ШІ

Як виглядало б метро в Тернополі

Якби дійсно в Тернополі вирішили збудувати метро, то ймовірніше це були би формати "легкого метро" чи підземного трамвая. Тобто класичний метрополітен як у Києві навряд чи будували б. До слова, у мережі вже створили відео за допомогою ШІ, де показали, як виглядав би метрополітен Тернополя сьогодні.

Метро в Тернополі. Фото: ШІ

Карта метро в Тернополі. Фото: ШІ

Враховуючи особливості місцевості та густоту населення районів, ймовірніше, існувало б дві основні гілки: перша — захід-центр-схід, друга — північ-центр-підень. До першої могли б увійти 8-10 станцій:

Дружба

Центр (Театральний майдан)

Залізничний вокзал

Східний масив

БАМ

Аеропорт (перспективно)

Її протяжність становила б приблизно 10-12 км. Друга гілка мала б лише 5-6 станцій:

Сонячний

Новий світ

Центр (пересадка)

Канада

Промислова зона

Тобто загалом метро у Тернополі могло б мати всього 12-16 станцій та дві лінії з одним пересадковим вузлом. При цьому протяжність метрополітену не сягала б навіть 30 км, тому фактично його будівництво не було б ефективним та економічно вигідним.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Одесі так і не побудували метро, якщо було кілька проєктів.