Одна з найбільших зарплат глав адміністрацій: у Харківській ОВА розкрили доходи Синєгубова (документ)

При цьому Синєгубову не нараховували матеріальну допомогу

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заробив за 2025 понад 2 мільйони гривень. Вже після сплати податків він отримав понад 1 млн 700 тисяч, обігнавши свого Запорізького колегу Івана Федорова.

Про це свідчить офіційна відповідь ОВА на запит "Телеграфа".

У документі йдеться, що оклад Синєгубова у 2025 році становив 1 616 158,61 грн. Цікаво, що він відрізнявся в різні місяці.

Також чиновнику нараховано понад 242 тисячі гривень за доступ до державної таємниці, а компенсація за невикористану відпустку склала понад 140 тисяч. При цьому оплата відряджень перевищила 310 тисяч грн.

Загальна сума нарахувань склала 2 313 418,98 грн, однак після вирахування податків Синєгубову заплатили на руки 1 781 332,62 грн.

Варто зазначити, що голова Харківської ОВА у 2025 році не отримував матеріальної допомоги на оздоровлення чи розв'язання соціально-побутових питань.

Хто такий Олег Синєгубов

Синєгубов – кандидат юридичних наук. У минулому викладач, автор наукових публікацій з адміністративного права. Працював в органах державної влади, а з 2021 року є головою Харківської обласної державної адміністрації (у період воєнного стану – Харківської ОВА).

Олег Синєгубов

Один із найпомітніших регіональних керівників воєнного часу. Регулярно коментує ситуацію з безпекою у Харківській області, наслідки обстрілів та роботу критичної інфраструктури. Часто виступає спікером на тему прикордонних загроз з боку Росії.

Нагадаємо, деякі колеги Синєгубова отримали за рік у рази менші суми. Серед них – голова Івано-Франківської ОВ Світлана Онищук та Наталія Заболотна з Вінницької області.