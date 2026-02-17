Смерть Путіна перегорне все? Як зміна влади в Росії вплине на війну

Експерт пояснив, як Україна може цим скористатися

Зміна керівництва Росії могла б суттєво вплинути на ситуацію в Україні — насамперед через ослаблення ворожих сил на фронті та внутрішню дестабілізацію в самій РФ. У такому разі боротьба за ресурси й владу всередині країни-агресорки відволікла б її від війни.

Що треба знати:

Зміна влади в Москві спричинить суттєве послаблення ЗС РФ на лінії фронту

Внутрішня боротьба за ресурси та владу відверне увагу агресора від війни в Україні

Дестабілізація всередині Росії дозволить ЗСУ вийти на кордони 1991 року

Про це "Телеграфу" розповів український політолог, журналіст і публічний аналітик Сергій Ягодзінський.

Ситуація для України стала б іншою в разі зміни керівництва Росії. Вона б змінилася через ослаблення ворожих сил на лінії зіткнення та не лише.

"Вона б суттєво змінилася для нас, тому що сили на фронті були б послаблені, а керівництво дестабілізоване. Вони почали б битися між собою за ресурси", – сказав експерт.

На його думку, насправді Донбас Росії не потрібен, а за словами Путіна щодо необхідності отримати цей регіон, стоїть щось принципово інше – якась геостратегічна задача.

"Як тільки Путіна не стає, в них є що ділити на Уралі, за Уралом, в Сибіру і так далі. Там золота, нафти, газу і всього так багато, і сьогодні це все в одних руках – у путінській вертикалі", – зазначив Ягодзінський.

Він додав, що "вони будуть мочити одне одного масово". За його словами, до Росії повернуться дев'яності роки, а росіянам буде вже не до України.

"І тоді, я впевнений, що Збройні сили України спокійно пішим кроком дійдуть до кордонів України 1991 року. Але при Путіні це неможливо", – підсумував аналітик.

Раніше експерт з міжнародної політики та безпеки, аналітик геополітичних процесів Тарас Загородній заявив, що навіть смерть очільника Кремля не вирішить "глобальних" питань росіян. Новий керівник цієї держави не переконає суспільство, що війну необхідно завершувати.