Українців затримали на кордоні у Молдові: "подорож" влетіла їм у копієчку

Затримали водіїв і молдовського організатора нелегального каналу виїзду з України

У Молдові затримали вісьмох українців, які намагалися незаконно перетнути кордон через митний пост "Паланка". Вони були заховані у вантажівці. Затримали чоловіків на початку січня.

Як стало відомо з повідомлення Прикордонної служби Молдови, також затримали трьох молдован за організацію оборудки. Нелегалів виявили, коли вантажівка проходила митний контроль. Нею керував 44-річний громадянин Молдови. Коли вантажівку скерували на додатковий огляд, він намагався пересадити чоловіків в іншу вантажівку.

Затримані на кордоні чоловіки/ Фото: border.gov.md

Водіїв авто затримано. Також розслідування виявило ще одного громадянина Молдови. Він організовував перебування нелегалів в Молдові та переїзд в країни ЄС. Коштував проїзд з України 12 тисяч доларів США. За даними молдовських прикордонників, злочинна група діяла і в Молдові, і в Україні.

"Виявлені особи звернулися з проханням про надання притулку в Республіці Молдова відповідно до чинного законодавства", — повідомляється у дописі, втім не зазначено, чи задовольнять їх прохання.

Зазначимо, пункт пропуску Маяки –Удобне /Паланка знаходиться на Одещині.

Схема перевезення чоловіків призовного віку за кордон в Молдову у фурах була виявлена і українськими прикордонниками на кордоні Чернівецької області. Зокрема в вантажівці з алкоголем, яка прямувала до Молдови, нещодавно виявили сімох українців. Вартувала послуга від 6 до 13 тисяч євро з особи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цей пункт пропуску тимчасово закривався через російський удар по Одещині. Наразі він відновив роботу.